원주 혁신도시 '반쪽짜리 성공'…돌파구 필요

<앵커>



강원 혁신도시가 원주에 들어선 지 9년째입니다. 수도권 공공기관이 대거 이전하면서 원주 인구가 늘고, 도시 기반도 빠르게 갖춰졌습니다. 하지만 좀처럼 개선되지 않는 상가 공실률과 기대에 못미치는 경제 활성화는 풀어야할 과제입니다.



G1 방송 박성준 기자입니다.



<기자>



국립과학수사연구원을 시작으로 13개 공공기관 이전이 완료된 원주 혁신도시.



국가균형발전이라는 취지대로 가장 눈에 띄는 변화는 인구증가입니다.



원주는 혁신도시가 조성되기 전인 2015년 이후 인구가 계속 늘면서, 지난해 36만 6천여 명을 기록해 9년 사이 3만 5천여 명이 증가했습니다.



특히 혁신도시가 조성된 반곡관설동 인구는 5만 명을 넘어섰습니다.



국회예산정책처가 낸 보고서를 보면, 원주 혁신도시 공공기관 임직원 수는 모두 7천300여 명.



이중 가족동반은 2천600여 명, 단신이주는 1천200여 명, 미혼 및 독신은 2천500여 명으로 집계됐습니다.



출퇴근 인원은 800명이 넘지만, 매년 정착 비율은 높아지고 있습니다.



[국회 예산정책처 관계자 : 원주가 추세보다는 많이 증가를 한 것 같아요. 국민건강보험공단이나 건강보험심사평가원이 원래 내려가기로 한 것보다 좀 많이 내려간 기관들이….]



원주는 서울과 수도권 기준으로 교통망이 편리하고, 문화와 교육 등 인프라 시설이 잘 갖춰져 있기 때문으로 풀이됩니다.



원주 혁신도시 정주 여건 만족도 조사 결과도 71.5로 전국 평균보다 높은 수치를 보였습니다.



하지만 과제도 있습니다.



인근 상가 공실률은 37%에 달해 반쪽짜리 성공이라는 평가가 여전합니다.



정부가 추진하는 공공기관 2차 이전 계획에 원주 혁신도시가 반드시 포함되어야 하는 이유입니다.



원주시는 2차 공공기관 이전이 기존 혁신도시를 중심으로 추진될 것으로 기대하고 이전 준비에 박차를 가하고 있습니다.



혁신도시 기능 확장을 위해 중장기적인 관점에서 40만㎡ 규모의 신규 부지를 검토하고 있고, 당장 공공기관이 입주할 수 있는 임차 건물에 대한 수요 조사도 완료된 상태입니다.



[장일현/원주시 지역개발과장 : 향후 하반기에 공공기관 이전이 결정되면 이전 기관들이 즉시 입주와 정착까지 안정적으로 이뤄질 수 있도록 최적의 여건을 조성하겠습니다.]



원주시는 혁신도시 공공기관 임직원의 지역 정착을 돕기 위해 장려금도 지급할 계획입니다.



(영상취재 : 이광수·김상민 G1방송, 디자인 : 이민석 G1방송)



G1 박성준