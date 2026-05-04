'젖병 거치대' 인기인데…"즉시 사용 중단" 경고

<앵커>



젖병을 쿠션에 고정시켜서 아기가 스스로 분유를 먹도록 하는 제품이 인기를 끌고 있습니다. 그런데 소비자원이 이 제품이 아기에게 질식을 유발할 수 있다며 주의할 것을 권고했습니다.



전형우 기자의 보도입니다.



<기자>



턱받이 형태 쿠션에 젖병을 고정할 수 있는 제품입니다.



젖병을 주머니에 넣거나 밴드를 통해 고정하는 방식인데 '셀프 수유 쿠션'이나 '젖병 거치대' 등 이름으로 유통되고 있습니다.



이 제품을 판매하는 한 온라인 쇼핑 광고에는 "아기가 스스로 분유를 먹을 수 있어 수유 부담을 덜어준다"고 홍보합니다.



한국소비자원과 국가기술표준원은 해당 제품을 사용할 때 안전에 주의할 것을 권고했습니다.



셀프 수유 쿠션을 사용할 경우 아기가 삼킬 수 있는 양보다 많은 양이 나와 기도로 들어가면 흡인성 폐렴을 유발하거나 질식에 이를 수 있기 때문입니다.



영아기의 아기들은 근육 조절 능력이 미성숙해 수유 중 숨이 막히거나 액체가 기도로 넘어가도 머리를 돌리거나 젖병을 떼어내기 힘듭니다.



미국에서는 지난 1월, 이런 제품이 질식 위험이 있다며 즉시 사용을 중단하고 제품을 폐기할 것을 권고했습니다.



영국에서도 관련 제품 사용 중지를 경고했습니다.



국내 모자보건법에서도 산후조리원에서는 영유아에게 혼자 젖병을 물려 수유하는 걸 금지하고 있습니다.



소비자원은 안전한 수유를 위해 젖병을 고정해서 사용하지 말고, 수유 중에는 반드시 보호자가 아기 곁을 지킬 것을 당부했습니다.



(영상편집 : 박춘배)