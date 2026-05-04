청와대 "조작기소 특검 필요하나 시기·절차 숙의 거쳐야"

<앵커>



민주당이 추진하는 이른바 '조작기소 특검법'과 관련해 이재명 대통령이 사실상 속도조절을 주문했습니다. 민주당이 국민 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 시기를 판단해 달라고 했는데요. 청와대 출입 기자 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다.



강청완 기자 전해주시죠.



<기자>



홍익표 청와대 정무수석은 조금 전인 오전 11시 40분 예정에 없던 긴급 브리핑을 열었습니다.



홍 수석은 윤석열 정권 정치검찰의 조작기소 의혹사건 진상규명을 위한 국정조사를 통해 당시 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법행위, 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌고 이를 바로잡기 위한 특별검찰 수사 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다고 말했습니다.



이어 특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 될 일이라고 강조했습니다.



홍 수석은 다만 이재명 대통령이 특검의 구체적 시기나 절차 등에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견수렴과 숙의과정을 거쳐서 판단해 달라고 말했다고 전했습니다.



민주당이 발의한 조작기소 특검법에 사실상 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소권이 주어진 것과 관련한 논란을 의식한 발언으로 풀이됩니다.



이 대통령이 민주당에 판단을 일임한 셈이지만, 사실상 6월 지방선거 이후로 특검 추진을 미루자는 메시지로도 해석이 가능한 대목입니다.



여당의 조작기소 특검 추진을 두고 국민의힘을 비롯한 범야권은 "이 대통령을 위한 위인설법"이라며 대여 공세의 신호탄이자 범야권 결집 계기로 삼는 분위기를 만들어왔습니다.



여당 내부에서도 우려가 제기되는 등 파장이 커지는 분위기가 계속되자 청와대가 지방선거 표심을 의식해 진화에 나섰다는 해석도 나옵니다.



(현장진행 : 하 륭, 영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 전민규)