특검, '징역 4년' 김건희 2심에 상고…무죄 혐의·양형 다툴듯

▲ 김건희 여사가 지난달 13일 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있다.

도이치모터스 주가 조작, 통일교 금품 수수 등 혐의로 기소된 김건희 여사에게 징역 4년을 선고한 항소심 판결에 대해 민중기 특별검사팀이 대법원에 상고했습니다.특검팀은 오늘(4일) 김 여사의 항소심 재판부인 서울고법 형사15-2부(신종오 성언주 원익선 고법판사)에 상고장을 제출했습니다.앞서 김 여사도 지난달 30일 2심 판결에 불복해 상고장을 낸 바 있습니다.특검팀은 2심 재판부가 '명태균 여론조사 수수' 관련 정치자금법 위반 혐의를 무죄로 판단한 것에 대해 사실오인, 법리 오해가 있다고 상고심에서 주장할 것으로 전망됩니다.김 여사 측은 유죄로 인정된 도이치모터스 주가 조작 가담(자본시장법 위반), 통일교 금품 수수(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 혐의가 성립하지 않는다고 맞설 계획입니다.양측은 2심 형량의 적정성을 두고도 다툴 것으로 예상됩니다.지난달 28일 2심은 김 여사에게 징역 4년과 벌금 5천만 원을 선고했습니다.6,220만 원 상당의 그라프 목걸이 1개 몰수와 2,094만 원 추징도 명령했습니다.2심 형량은 1심(징역 1년 8개월)의 두 배가 넘지만, 특검이 구형한 징역 15년에는 못 미쳤습니다.2심은 자본시장법 위반 혐의를 무죄로 본 1심 판결을 뒤집고 일부 유죄로 인정했습니다.김 여사가 2010년 10∼11월 블랙펄인베스트 측에 20억 원이 들어 있는 증권계좌를 제공하며 도이치모터스 주식 거래를 맡기고, 이 시기 도이치모터스 주식 18만 주를 매도한 행위는 시세 조종에 가담한 것이라고 재판부는 판단했습니다.1심에서 일부 유죄로 판단한 알선수재 혐의는 전부 유죄로 인정됐습니다.2심 재판부는 김 여사가 2022년 4∼7월 통일교로부터 교단 지원 청탁과 함께 샤넬백 2개, 그라프 목걸이, 천수삼 농축차를 받은 혐의가 성립한다고 봤습니다.다만, 김 여사 부부가 명태균 씨로부터 김영선 전 국민의힘 의원 공천을 대가로 무상 여론조사를 받았다는 정치자금법 위반 혐의는 1심과 같이 무죄로 판단했습니다.명 씨가 다른 여러 사람에게도 여론조사를 제공한 만큼, 김 여사 부부가 여론조사 비용만큼의 재산상 이익을 얻었다고 볼 수 없다는 취지입니다.특검팀은 김 여사와 국민의힘 권성동 의원에게 통일교 현안을 청탁하며 금품을 제공한 혐의 등으로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장의 2심 결과에도 불복해 상고장을 제출했습니다.윤 전 본부장은 지난달 27일 2심에서 1심의 징역 1년 2개월보다 무거운 징역 1년 6개월을 선고받았습니다.(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)