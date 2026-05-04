내고향축구단, 북한 선수단으로는 8년 만에 한국 방문

▲ 북한 여자축구선수들 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

북한의 내고향여자축구단이 여자 아시아챔피언스리그(AWCL) 출전을 위해 한국을 방문합니다.대한축구협회는 2025-2026 AWCL 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향의 방한이 확정됐다고 밝혔습니다.축구협회 관계자는 "AFC가 지난 1일 축구협회에 내고향의 경기 참가가 확정됐다고 알려왔다"고 전했습니다.이로써 8년 만에 북한 스포츠 선수들이 한국을 찾아 경기를 치르게 됐습니다.북한 선수가 한국에서 열린 스포츠 대회에 출전한 건 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스가 마지막입니다.당시 북한의 차효심이 장우진과 짝을 이뤄 혼합복식에 출전했습니다.단일팀이 아닌 '북한 대표' 자격의 공식 대회 출전이 이뤄진 건 같은 해 9월 창원에서 열린 세계사격선수권대회가 마지막 사례입니다.2018년 평창 동계올림픽 개회식 공동입장, 여자 아이스하키 단일팀 구성 등을 시작으로 그해 활발하게 이뤄진 남북 체육교류는 남북 관계가 경색되면서 더는 진척되지 못했습니다.AFC가 AWCL 4강전과 결승전을 'AWCL 파이널'이라는 이름으로 한 곳에서 치르기로 한 가운데, 축구협회는 대회 8강전을 앞둔 시점인 지난 1월 이 대회 유치 의향서를 냈습니다.수원FC가 준결승에 진출하며 축구협회는 AWCL 파이널 유치에 성공했고, 공교롭게도 내고향도 8강전에서 승리하면서 한국에서 두 클럽이 남북대결을 펼치게 됐습니다.내고향은 2012년 평양을 연고로 창단해 2021-2022시즌 북한 1부 리그 우승을 이뤄낸 신흥 강호입니다.소비재 기업인 '내고향'의 후원을 받는 기업형 체육단으로 분류되며, 리유일 전 북한 여자 대표팀 감독이 지휘합니다.통일부에 따르면 이번에 방문하는 내고향 선수단은 선수 27명, 스태프 12명 등 총 39명입니다.이번 대회에는 2023~2024시즌 북한 1부 리그 우승팀 자격으로 출전했습니다.예선리그에서는 23골 0실점, 3전 전승으로 본선행 티켓을 따냈습니다.미얀마 양곤에서 전 경기를 치른 본선 C조 조별리그에서는 수원FC, 도쿄 베르디(일본), ISPE(미얀마)와 경쟁해 2승 1패, 2위의 성적을 내며 8강 토너먼트에 진출했습니다.8강에서는 호찌민(베트남)에 3대 0으로 완승해 4강행 티켓을 따냈습니다.조별리그에서 이뤄진 내고향과 수원FC의 대결에서는 내고향이 3대 0 완승을 거둔 바 있습니다.북한이 여자축구에서 아시아 강호의 지위를 유지해온 가운데, 내고향에는 국가대표급 선수들이 많아 이번 맞대결에서도 수원FC에 어려운 승부가 예상됩니다.수원FC와 내고향은 4강전은 20일 오후 7시에 열리며, 여기서 승리한 팀은 멜버른시티(호주)-도쿄 베르디 경기 승자와 23일 오후 2시 우승을 다툽니다.4강전 2경기와 결승전 모두 수원종합운동장에서 열립니다.(사진=게티이미지)