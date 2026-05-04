[자막뉴스] 지드래곤 무대 의상 속 단어에 '발칵'…"국제적 망신" 논란에 "앗 뜨거! 죄송"

가수 지드래곤이 흑인 비하 표현 문구와 선정적인 문구가 쓰인 티셔츠를 입고 무대에 올랐다가 국제적 논란에 휩싸였습니다.



지드래곤은 현지시간 그제(2일) 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 'K 스파크 인 마카오' 무대에 올라 열띤 공연을 펼쳤습니다.



지드래곤은 허벅지를 덮는 긴 하얀색 티셔츠에 크롭 재킷을 입고 나왔는데, 티셔츠에 쓰인 문구가 문제가 됐습니다.



네덜란드어로 '성적으로 흥분한 사람'이라는 문구 바로 뒤에, 인종차별적이고 모욕적인 의미로 흑인을 지칭하는 단어가 쓰인 겁니다.



네덜란드에서 이 단어는 차별적 표현으로 인식돼 공식 석상이나 일상적 자리에는 쓰지 않고 있습니다.



그런데 지드래곤이 국제 무대에서 이 단어가 적힌 티셔츠를 입고 공연을 펼친 것입니다.



전 세계적으로 논란이 커지자 지드래곤 소속사는 곧바로 사과문을 올렸습니다.



갤럭시코퍼레이션은 오늘(4일) "공연 의상에 사회적·문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "당사는 이번 사안을 통해 보다 세심한 문화적 감수성과 책임 있는 검토의 중요성을 다시 한번 인식했다"고 고개를 숙였습니다.



그러면서 "스타일링을 포함한 내부 검토 및 확인 절차 전반을 더욱 면밀히 살피고 개선해 보다 신중한 기준 아래 운영해 나가겠다"고 덧붙였습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)