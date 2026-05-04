코스피, 3%대 급등…장중 사상 첫 6,800선 돌파

▲ 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다.

코스피가 오늘(4일) 장중 상승폭을 키워 사상 처음 6,800대를 돌파했습니다.오늘 오전 10시 50분 현재 코스피는 전장보다 231.22포인트(3.50%) 오른 6,830.09입니다.지수는 전장보다 184.06포인트(2.79%) 오른 6,782.93으로 출발해 지난달 30일 기록한 장중 사상 최고치(6,750.27)를 1거래일 만에 경신했습니다.이후 한때 6,741.63까지 오름폭을 줄였으나 다시 상승폭을 키워 사상 처음 6,800선을 돌파했습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 2조 363억 원, 1조 1천622억 원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있습니다.반면 개인은 3조 1천27억 원 순매도하며 차익 실현에 나서고 있습니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 3천702억 원 '사자'를 나타내고 있습니다.외국인이 장 초반 대비 매수 규모를 대폭 늘린 가운데 반도체주가 상승폭을 키우면서 지수 상승을 이끌고 있습니다.SK하이닉스(7.78%)가 138만 8천 원까지 올라 사상 최고가를 경신했으며 삼성전자(3.40%)도 상승폭을 키우고 있습니다.'불장'에 수혜가 기대되는 미래에셋증권(6.17%), 키움증권(2.26%) 등 증권주도 상승 중입니다.아울러 SK하이닉스 최대주주 SK스퀘어(12.01%)가 급등 중이며, 현대차(2.07%), 기아(2.64%), LG에너지솔루션(2.17%), 한화에어로스페이스(3.11%) 등도 강세입니다.같은 시각 코스닥지수는 전장보다 22.45포인트(1.88%) 오른 1,214.80입니다.지수는 전장보다 19.93포인트(1.67%) 상승한 1,212.28로 출발해 오름폭을 키우고 있습니다.(사진=연합뉴스)