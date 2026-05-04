"피해자는 못 잊는다"…변호사, '솔로지옥4' 국동호 향한 폭로 논란

넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호를 둘러싼 폭로성 주장이 제기돼 진위 논란이 일고 있다.



이유림 변호사는 최근 자신의 소셜미디어를 통해 국동호의 실명을 거론하며 학창 시절 및 직장 내 괴롭힘과 관련한 주장을 공개했다.



이 변호사는 "난 '솔로지옥'이 방영되는 동안 지옥에 살았다. 직장에서는 직장 내 괴롭힘을 당했고, 학창 시절에도 학교폭력의 피해자였다."면서 "한 사람은 지금 인플루언서로 살고, 한 사람(본인)은 피해자 대리 업무를 하는 곳에서 일하고 있다. 정말 지긋지긋하다"고 심경을 드러냈다.



특히 이 변호사는 "당시 가해자로 지목한 인물의 연인이었던 국동호 역시 상황을 알고 있었다. 괴롭힘을 방조하거나 함께 웃었다."면서 국동호의 여자친구로부터 배드민턴 채로 머리를 치는 행위, 의자에 압정을 놓는 행동, 사물함 자물쇠에 접착제를 바르는 행위 등이 있었다고도 덧붙였다.



이 변호사는 "가해자는 피해자를 기억하지 못하지만, 피해자는 평생 잊지 못한다."고 덧붙이기도 했다.



다만 해당 주장은 일방의 입장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다. 이에 대해 본지는 국동호 측 입장을 듣기 위해 소셜미디어를 통해 연락을 취했으나 현재까지 별도의 답변은 받지 못했다.



국동호는 고려대학교 자유전공학부 출신 공인회계사로, 2025년 공개된 넷플릭스 '솔로지옥4'에 출연하며 얼굴을 알렸다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)