연준 인사 "상황 악화 시 금리 인상으로 가야할 수도"

▲ 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 이란 전쟁이 장기화할수록 인플레이션 상승과 경제적 피해의 위험이 커지며, 이는 연방준비제도(Fed·연준)가 금리정책에 대해 가이던스를 제공할 수 있는 능력을 제한한다고 말했습니다.카시카리 총재는 3일(현지시간) 미국 방송 CBS 프로그램 '페이스 더 네이션'에 출연해 이란 전쟁이 인플레이션과 경제적 수요에 미치는 영향에 대해 "매우 주의 깊게 보고 있다"며 이같이 말했다고 로이터 통신이 전했습니다.그는 전쟁의 모든 측면에 걸친 위험과 불확실성을 고려하면 연준이 오히려 금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다.그는 "지금 금리 인하를 시사하는 것은 편하지 않다. 상황이 더 악화할 수도 있고, 그 경우 우리는 반대 방향(금리 인상)으로 가야 할 수도 있다"고 밝혔습니다.카시카리 총재는 지난달 29일 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 동결에는 찬성하면서도 정책결정문에 '완화 편향'(easing bias) 문구가 포함되는 것에 반대한 지역 연은 총재 3명 중 한 명입니다.그는 지난 1일 성명을 내고 "FOMC는 경제가 어떻게 전개되느냐에 따라 다음번 금리 변화가 인하일 수도, 인상일 수도 있다는 정책 전망 신호를 제시해야 한다"는 입장을 공개했습니다.연준은 일반적으로 에너지 가격 급등 같은 요인들은 시간이 지나면서 진정되기 때문에 이를 일시적 요인으로 보고 넘어가는 편이지만 일부 인사는 현재의 어려움이 이미 수 년째 인플레이션이 연준의 목표치를 초과해온 상황에 더해 발생하고 있음을 지적하고 있습니다.이는 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상해야 할 수도 있음을 뜻합니다.하지만 동시에 에너지 가격 급등은 소비자들의 지출 여력을 약화해 수요를 위축하기도 하는데 이는 고용 시장을 보호하기 위해 연준이 금리를 동결하거나 심지어 인하하도록 만들 수 있습니다.(사진=게티이미지)