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초등교사 96% "현장 체험 학습 부정적"…법적 책임·민원 '불안'

박하정 기자
작성 2026.05.04 10:50 조회수
초등교사 96% "현장 체험 학습 부정적"…법적 책임·민원 '불안'
▲ 인천 강화군 연미정으로 겨울방학 현장체험학습을 나온 어린이들이 두꺼운 외투를 벗어놓고 뛰어놀고 있다.

이재명 대통령이 최근 소풍, 수학여행 등 학교의 현장체험학습이 위축된 상황을 지적한 가운데 초등학교 교사 대부분이 현장체험학습을 가는 것에 부정적이라는 교원단체의 설문조사 결과가 나왔습니다.

초등교사노조는 교사 2만 1천 918명을 대상으로 설문조사를 한 결과 96.2%가 현장체험학습 추진에 부정적이라고 답했다고 밝혔습니다.

'매우 부정적'이라고 응답한 사람이 1만 9천 827명, 90.5%에 달했고 '대체로 부정'은 1천 256명으로 5.7%를 차지했습니다.

반면 '매우 긍정'과 '대체로 긍정'은 각각 0.6%(138명), 1.5% (331명)뿐이었습니다.

현장체험학습을 꺼리는 이유로는 '안전사고 발생 시 교사의 법적 책임에 대한 불안감'이 49.8%로 1순위로 꼽혔습니다.

학부모 민원 대응 스트레스(37.0%), 체험처 선정·계약·정산 등 과도한 행정 업무(12.4%) 등이 뒤를 이었습니다.

현장체험학습의 원활한 운영을 위해 가장 필요한 것을 묻는 문항에는 '사고 발생 시 교사의 면책권을 보장하는 확실한 제도적 장치 마련'이라는 응답이 92.5%로 대부분을 차지했습니다.

초등교사노조는 "현장체험학습을 포함한 모든 교육활동은 학생들이 배움을 확장하는 소중한 기회지만, 이를 위해서는 예측 불가능한 사고 시 교사가 무한 책임을 지지 않는 제도적 안전장치를 우선 마련해야 한다"며 "교사의 형사·민사 책임을 원천적으로 제한하는 법적 장치를 마련하라"고 정부에 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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