[자막뉴스] 자랑하듯 진술 조서 '인증샷'…수사하라고 임명했더니 '영업 홍보'?

2차 종합특검에 소속된 한 특별수사관이 그제 자신의 SNS에 올린 게시물입니다.



특검에서 조사한 피의자의 날인이 담긴 진술조서의 일부와 함께 "수사관 관점에서 수사 경력을 쌓으면 형사 사건 전문성이 극대화될 것"이라고 글을 남겼습니다.



이 수사관은 지난 2월 특별수사관으로 임명된 변호사로, SNS 프로필에 '이혼 전문, 형사 변호사', '특검 특별수사관 경력'이라고 소개해놨는데, 수사관 임명장을 들고 권창영 특별검사와 함께 찍은 사진도 올렸습니다.



법조계에선 수사가 진행 중인 상황에서 자신을 홍보하는 듯한 게시글을 올린 것이 "부적절하다"는 지적이 나오고 있습니다.



특검 수사관은 통상 외부에 신원이 공개되지 않는데 스스로 자신의 신분과 조사 중인 피의자 진술조서 사진까지 자랑하듯 공개한 건 논란의 소지가 크다는 겁니다.



이 수사관이 게시글을 올린 지 얼마 되지 않아 "수사 중인 사안과 관련한 진술조서를 SNS에 올리는 게 부적절하지 않느냐"는 취지의 댓글이 달렸고, 결국 게시글은 몇 시간 뒤 삭제됐습니다.



이 수사관 측은 한 언론매체와의 통화에서 "비공개로 설정해 놓은 다른 SNS에 올린 게시글이 자동으로 연동된 다른 플랫폼 SNS에 실수로 올라간 것"이라고 해명한 걸로 전해졌습니다.



종합특검 측은 "특검의 입장은 정해진 바 없으며 이 사안에 대해 오늘 논의할 계획"이라고 밝혔습니다.



종합특검과 관련한 수사 기밀 유출 논란은 이번이 처음이 아닙니다.



김지미 특검보는 지난달 한 진보 성향 유튜브에 출연해 윤석열 전 대통령 등 주요 피의자에 대한 출석 조사 가능성을 언급하다 직권남용 등 혐의로 고발 당했습니다.



[김지미/종합특검보 (지난 달, 김어준의 '뉴스공장') : 빌드업 과정이어서 곧 원하시는 장면들을 보시지 않을까 싶습니다.]



또 최강욱 전 민주당 의원은 지난달 또 다른 진보 성향 유튜브에 나와 권창영 특검과 나눈 수사 관련 대화를 언급하기도 했습니다.



[최강욱/전 민주당 의원 (지난 달, '매불쇼') : 특검을 뵙고 왔는데요. 우리 권창영 특검. 특별합동수사본부를 만들어서 한 3년은 해야할 것 같다.]



특검 수뇌부부터 수사관까지 수사 기밀 유출 논란이 계속되는 가운데, 당장 수사 성과보다 공정성과 신뢰를 확보하는 게 우선이라는 지적도 나옵니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 김어준의 '뉴스공장', '매불쇼', '시사로드')