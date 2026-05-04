퍼거슨, 리버풀전 직전 구급차 탔다…"경기 결과 듣고 기운 찾길"

▲ 알렉스 퍼거슨 전 맨유 감독(왼쪽)

잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드의 전설적인 사령탑 알렉스 퍼거슨(84) 감독이 맨유와 리버풀의 프리미어리그(EPL) 경기 직전 몸이 좋지 않아 병원으로 이송됐다고 BBC가 오늘(4일, 한국시간) 보도했습니다.그제 맨유 홈인 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드를 방문했던 퍼거슨 감독은 경기 시작 전 경기장 터널 구역에서 구급차에 실려 병원으로 옮겨졌습니다.맨유 관계자들에 따르면 이번 입원은 응급 상황에 따른 것이 아닌 예방 차원의 조치입니다.BBC는 "맨유 관계자들은 퍼거슨 경이 곧 퇴원할 수 있을 거로 낙관하고 있다"고 분위기를 전했습니다.퍼거슨 감독은 1986년부터 2013년까지 27년간 맨유를 지휘하며 EPL 13회 우승, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2회 우승 등 수많은 트로피를 거머쥐었습니다.축구 역사상 가장 위대한 감독을 꼽을 때 첫손에 들어가는 그는 은퇴 뒤에도 맨유 홈 경기 때마다 올드 트래퍼드를 찾아 팀을 응원해왔습니다.퍼거슨 감독은 지난 2018년 뇌출혈로 중태에 빠졌다가 건강을 회복했습니다.맨유는 리버풀을 3대 2로 물리치고 3위 자리를 지켰습니다.경기 뒤 마이클 캐릭 맨유 감독은 "퍼거슨 경의 쾌유를 빈다"며 "경기 결과를 듣고 기운을 되찾길 바란다"고 말했습니다.선수 시절 캐릭은 토트넘 홋스퍼에서 뛰던 2006년 퍼거슨 감독에 의해 맨유로 영입됐습니다.(사진=게티이미지)