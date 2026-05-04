의료 인력 부족한 미국, '입국 제한국 비자 보류' 의사만 슬쩍 제외

▲ 의사

미국의 도널드 트럼프 행정부가 입국 제한국 출신 의사들에 대한 비자 발급 절차를 재개하기로 했습니다.만성적인 의사 부족에 시달리는 미국이 외국인 의사에 대해서만 비자 보류 조치를 '슬쩍' 제외하기로 한 것입니다.3일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 국토안보부 산하 이민국(USCIS)은 이날 공식 발표 없이 웹사이트를 업데이트해 39개 여행금지 및 입국 제한국 출신 의사들에 대한 비자 처리 보류 조치가 더 이상 적용되지 않는다고 밝혔습니다.국토안보부는 NYT의 관련 질의에 "의료진과 관련된 신청서는 계속 처리될 것"이라고 공식 답변했습니다.이는 국토안보부가 의사들에 대한 비자 및 취업 허가 발급을 재개할 것이란 의미입니다.앞서 국토안보부는 지난 1월 아프리카·중동 등 39개 입국 제한국 출신자에 대한 비자 연장·취업 허가·영주권 발급을 전면 중단했습니다.이 때문에 미국에서 일하는 외국인 의사들은 당장 진료실을 떠나야 할 처지에 놓였으며, 일부는 병원에서 행정 휴직 처분을 받거나 당국에 구금되기도 했습니다.그러나 만성적인 의료 인력 부족을 겪고 있는 미국이 이번 조치로 사실상 외국인 의사들에 대해서는 예외를 인정했다는 분석이 나옵니다.미 의과대학협회에 따르면 미국은 현재 6만 5천 명의 의사가 부족한 상태로, 앞으로 평균 수명이 길어지고 의사들의 은퇴가 이어지면서 향후 10년 내 인력난은 더욱 심화할 것으로 전망되고 있습니다.특히 현재 미국에서 일하는 의사 중 25%는 외국인 의사인데, 이들 중 60% 이상은 미국인 의사들이 기피하는 가정의학과·내과·소아과 등 일차 진료에 종사하는 것으로 파악됐습니다.미국 가정의학회·소아과 학회 등 20개 이상 의사 협회는 지난달 8일 국토안보부 장관에게 서한을 보내 "자격을 갖추고 검증된 의사"의 미국 입국 및 체류를 막는 제도에 우려를 표하는 한편, 이들의 입국 절차를 신속히 처리해 달라고 요구한 바 있습니다.(사진=게티이미지)