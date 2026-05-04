다저스 김혜성, 2타수 2안타…이정후는 1볼넷 기록

▲ 세인트루이스 카디널스전에 출전한 로스앤젤레스 다저스 김혜성

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▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스 김혜성이 멀티 히트를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰습니다.김혜성은 오늘(4일) 미국 미주리주 세인트루이스 부시 스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스와 방문 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 2안타 1득점 1타점을 올렸습니다.김혜성의 시즌 타율은 0.317(60타수 19안타)로 올랐습니다.김혜성은 1대0으로 앞선 2회초 원아웃 2, 3루에서 세인트루이스 선발 우완 더스틴 메이의 시속 138.5㎞ 몸쪽 스위퍼를 받아쳐 우전 적시타를 쳐 팀의 1점을 추가했습니다.5회초엔 선두 타자로 메이를 다시 맞아 풀카운트 승부 끝에 유격수 쪽으로 향하는 내야 안타를 만들었습니다.이후 김혜성은 오타니 쇼헤이의 내야 땅볼로 2루로 진루했고, 프레디 프리먼의 중전 안타 때 홈을 밟았습니다.세 번째 타석을 준비하던 김혜성은 3대0으로 앞선 7회초 세인트루이스의 두 번째 투수 좌완 저스틴 브룰이 마운드에 오르자 미겔 로하스와 교체돼 경기를 마쳤습니다.다저스는 4대1로 이겨 4연패 사슬에서 벗어났습니다.슈퍼스타 오타니는 무안타에 그쳐 19타석 연속 무안타를 기록했습니다.샌프란시스코 자이언츠 이정후는 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이 레이스와 방문 경기에 7번 타자 중견수로 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 작성했습니다.이정후의 타율은 0.281(121타수 34안타)로 떨어졌습니다.샌프란시스코는 연장 접전 끝에 탬파베이에 1대2로 져 6연패 늪에 빠졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)