신네르, 조코비치·나달 넘었다…마스터스 5연속 우승 새 역사

▲ 마드리드오픈 우승한 신네르
남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 남자프로테니스(ATP) 투어 마드리드오픈(총상금 823만 5천540유로)에서 우승하며 사상 첫 마스터스 1000 대회 5연속 제패의 새 역사를 썼습니다.
신네르는 스페인 마드리드에서 열린 대회 마지막 날 남자 단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(독일·3위)를 57분 만에 2대0(6:1 6:2)으로 완파했습니다.
신네르는 23연승을 달리며 지난해 11월 파리 마스터스, 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로에 이어 이번 마드리드 대회까지 마스터스 1000 등급의 5개 대회에서 연속으로 우승했습니다.
이 부문에서 4회 연속 우승을 나란히 기록한 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)을 넘어섰습니다.
이 대회 단식 우승 상금은 100만 7천165유로(약 17억 4천만 원)입니다.
조코비치는 2011년과 2014∼2015년 자신이 출전한 5개 마스터스 대회에서 거푸 우승한 적이 있기는 하지만, 중간에 출전하지 않은 대회가 있었습니다.
2014∼2015년 기록에선 중간에 마드리드가 빠졌고, 2011년엔 몬테카를로 대회에 불참했습니다.
신네르는 압도적인 경기력을 선보였습니다.
첫 다섯 게임에서 신네르가 츠베레프에게 내준 포인트는 5개뿐이었습니다.
1세트를 25분 만에 6대1로 끝낸 신네르는 2세트에서도 3번째 게임과 7번째 게임을 연달아 브레이크하며 여유 있게 마무리했습니다.
신네르는 네 차례 잡은 브레이크 포인트 기회를 모두 살려내면서 츠베레프에게는 단 하나의 브레이크 포인트도 허용하지 않았습니다.
신네르의 다음 목표는 로마오픈 우승으로, 이 대회에서 우승하면 조코비치만 달성한 마스터스 1000 전관왕, '커리어 골든 마스터스'를 이루게 됩니다.
다음 달 열리는 프랑스오픈에서도 신네르는 강력한 우승 후보입니다.
4대 메이저 대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드슬램을 달성하는 역대 10번째 선수가 될 수 있습니다.
지난해 프랑스오픈 챔피언 카를로스 알카라스(2위·스페인)는 손목 부상으로 이번 대회에 불참했고 다음 달 프랑스오픈에도 나오지 않기로 했습니다.
신네르는 우승 뒤 "언젠가는 성적이 떨어질 수도 있는데, 그건 정상적인 일이다. 난 계속해서 나 자신을 믿어온 게 매우 기쁘다. 매일, 모든 훈련에 나서 규율을 지키려 노력하고 있다"고 말했습니다.
츠베레프는 "신네르와 다른 선수들 사이엔 큰 격차가 있다"며 실력 차를 인정한 뒤 "가끔 좀 쉬어서 우리 같은 보통 선수들에게도 기회를 주면 좋겠다"고 농담했습니다.
츠베레프는 이날까지 신네르를 상대로 9연패를 당했습니다.
(사진=게티이미지)
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