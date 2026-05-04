신네르, 조코비치·나달 넘었다…마스터스 5연속 우승 새 역사

▲ 마드리드오픈 우승한 신네르

남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 남자프로테니스(ATP) 투어 마드리드오픈(총상금 823만 5천540유로)에서 우승하며 사상 첫 마스터스 1000 대회 5연속 제패의 새 역사를 썼습니다.신네르는 스페인 마드리드에서 열린 대회 마지막 날 남자 단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(독일·3위)를 57분 만에 2대0(6:1 6:2)으로 완파했습니다.신네르는 23연승을 달리며 지난해 11월 파리 마스터스, 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로에 이어 이번 마드리드 대회까지 마스터스 1000 등급의 5개 대회에서 연속으로 우승했습니다.이 부문에서 4회 연속 우승을 나란히 기록한 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)을 넘어섰습니다.이 대회 단식 우승 상금은 100만 7천165유로(약 17억 4천만 원)입니다.조코비치는 2011년과 2014∼2015년 자신이 출전한 5개 마스터스 대회에서 거푸 우승한 적이 있기는 하지만, 중간에 출전하지 않은 대회가 있었습니다.2014∼2015년 기록에선 중간에 마드리드가 빠졌고, 2011년엔 몬테카를로 대회에 불참했습니다.신네르는 압도적인 경기력을 선보였습니다.첫 다섯 게임에서 신네르가 츠베레프에게 내준 포인트는 5개뿐이었습니다.1세트를 25분 만에 6대1로 끝낸 신네르는 2세트에서도 3번째 게임과 7번째 게임을 연달아 브레이크하며 여유 있게 마무리했습니다.신네르는 네 차례 잡은 브레이크 포인트 기회를 모두 살려내면서 츠베레프에게는 단 하나의 브레이크 포인트도 허용하지 않았습니다.신네르의 다음 목표는 로마오픈 우승으로, 이 대회에서 우승하면 조코비치만 달성한 마스터스 1000 전관왕, '커리어 골든 마스터스'를 이루게 됩니다.다음 달 열리는 프랑스오픈에서도 신네르는 강력한 우승 후보입니다.4대 메이저 대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드슬램을 달성하는 역대 10번째 선수가 될 수 있습니다.지난해 프랑스오픈 챔피언 카를로스 알카라스(2위·스페인)는 손목 부상으로 이번 대회에 불참했고 다음 달 프랑스오픈에도 나오지 않기로 했습니다.신네르는 우승 뒤 "언젠가는 성적이 떨어질 수도 있는데, 그건 정상적인 일이다. 난 계속해서 나 자신을 믿어온 게 매우 기쁘다. 매일, 모든 훈련에 나서 규율을 지키려 노력하고 있다"고 말했습니다.츠베레프는 "신네르와 다른 선수들 사이엔 큰 격차가 있다"며 실력 차를 인정한 뒤 "가끔 좀 쉬어서 우리 같은 보통 선수들에게도 기회를 주면 좋겠다"고 농담했습니다.츠베레프는 이날까지 신네르를 상대로 9연패를 당했습니다.(사진=게티이미지)