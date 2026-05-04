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강원·충북·경북 오전까지 비…강원산지 1㎝ 안팎 눈

배준우 기자
작성 2026.05.04 05:29 조회수
강원·충북·경북 오전까지 비…강원산지 1㎝ 안팎 눈
월요일인 오늘(4일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원도와 충북, 경북은 흐리다가 오전부터 맑아지겠습니다.

아침(오전 6~9시)까지 충북북부와 경북북부에, 오전(9~12시)까지 강원도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

강원산지에는 비 또는 눈이 내리겠습니다.

예상 강수량은 강원도 5㎜ 안팎, 충북북부와 경북북부 5㎜ 미만입니다.

강원산지(해발고도 1천m 이상)에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠습니다.

낮 기온은 17∼21도로 예보됐습니다.

오전 5시 기준 서울 8.7도, 인천 9.9도, 수원 8.6도, 춘천 9.7도, 강릉 9.6도, 청주 10.0도, 대전 9.5도, 전주 9.3도, 광주 9.7도, 제주 12.3도, 대구 12.7도, 부산 12.9도, 울산 12.2도, 창원 12.6도 등입니다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상됩니다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠습니다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해·남해 1.0∼3.5m로 예상됩니다.
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