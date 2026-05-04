이 대통령, 인니 대통령에게 받은 반려견 선물 'SNS 인증샷'

▲ 이재명 대통령이 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령에게 받은 반려견 '바비'

이재명 대통령이 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령으로부터 받은 선물의 '인증샷'을 공개하며 '소셜미디어(SNS) 외교'를 이어갔습니다.이 대통령은 인스타그램에 반려견 '바비'가 잔디밭을 거니는 사진과 영상을 올렸습니다.게시물에는 "프라보워 대통령님이 선물해 주신 옷을 입은 바비"라며 "새 옷 입고 신나게 놀다가 지쳐 휴식 중"이라는 설명을 한국어와 인도네시아어로 달았습니다.프라보워 대통령은 지난달 국빈 방한 당시 바비를 위한 옷과 목줄 등을 이 대통령에게 선물한 것으로 알려졌습니다.이 대통령은 아울러 프라보워 대통령의 계정을 태그하면서 "인도네시아 바비도 건강히 잘 지내고 있지요?"라고 덧붙였습니다.이 대통령의 반려견과 똑같이 '바비'란 이름을 가진 프라보워 대통령의 반려묘를 지칭하며 안부를 전함으로써 정상 간 친밀감을 한층 돈독히 하려는 뜻으로 풀이됩니다.(사진=이재명 대통령 인스타그램 캡처, 연합뉴스)