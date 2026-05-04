이 대통령, 인니 대통령에게 받은 반려견 선물 'SNS 인증샷'

▲ 이재명 대통령이 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령에게 받은 반려견 '바비'
이재명 대통령이 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령으로부터 받은 선물의 '인증샷'을 공개하며 '소셜미디어(SNS) 외교'를 이어갔습니다.
이 대통령은 인스타그램에 반려견 '바비'가 잔디밭을 거니는 사진과 영상을 올렸습니다.
게시물에는 "프라보워 대통령님이 선물해 주신 옷을 입은 바비"라며 "새 옷 입고 신나게 놀다가 지쳐 휴식 중"이라는 설명을 한국어와 인도네시아어로 달았습니다.
프라보워 대통령은 지난달 국빈 방한 당시 바비를 위한 옷과 목줄 등을 이 대통령에게 선물한 것으로 알려졌습니다.
이 대통령은 아울러 프라보워 대통령의 계정을 태그하면서 "인도네시아 바비도 건강히 잘 지내고 있지요?"라고 덧붙였습니다.
이 대통령의 반려견과 똑같이 '바비'란 이름을 가진 프라보워 대통령의 반려묘를 지칭하며 안부를 전함으로써 정상 간 친밀감을 한층 돈독히 하려는 뜻으로 풀이됩니다.
(사진=이재명 대통령 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
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