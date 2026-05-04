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지방선거 한 달 앞으로…'최대 승부처' 영남 총력전

김관진 기자
작성 2026.05.04 06:15 조회수
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<앵커>

선거를 한 달 앞두고 양당 지도부는 격전지가 된 영남을 찾았습니다. 국민의힘은 텃밭에서 막판 보수 결집에 힘을 쏟고 있고, 민주당 지도부는 이것을 막기 위해 내일(5일)까지 2박 3일 동안 영남을 돌면서 표심 잡기에 나섰습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

민주당 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 등과 함께 어제 오전 부산 구포시장을 찾은 정청래 대표.

해양수도 부산의 기치 아래 할 수 있는 모든 것을 다하겠다며 하 후보는 금의환향한 부산의 아들이라고 소개했습니다.

[정청래/민주당 대표 : (하!) 하정우는 (정!) 정이 많은 (우!) 우리의 자랑스러운 아들입니다.]

악수 후 손을 털어 논란이 됐던 하 후보는 상인들의 손을 양손으로 잡고 허리를 숙였습니다.

민주당 지도부는 이어 경남 창원에서 열린 김경수 경남지사 후보 선거사무소 개소식을 찾았습니다.

[김경수/민주당 경남지사 후보 : 노무현 대통령과 함께 시작한 지역 균형 발전입니다. 저에게는 다른 그 무엇보다도 간절하게, 간절하게 이루고 싶은 꿈입니다.]

정청래 대표는 오늘 부산에서 최고위원회의를 열고 부산·울산·경남 공천자 대회에도 참석하는 등 영남 일정을 이어갈 계획입니다.

국민의힘은 어제 오후 추경호 대구시장 후보 선거사무소 개소식에 지도부를 포함한 현역의원 40여 명이 집결했습니다.

장동혁 대표는 대구시장 공천 파문에 사과하면서 보수 결집을 호소했고,

[장동혁/국민의힘 대표 : 대구 시민들께 마음의 상처를 드리고, 당 대표로서 죄송하다는 말씀을 드립니다. 뭐라 하더라도 모두 당 대표의 책임입니다.]

추 후보는 "싸우는 소리가 뉴스에 안 나오게 해달라"는 당부를 하기도 했습니다.

[추경호/국민의힘 대구시장 후보 : 보수의 심장 지켜내겠습니다. 그 힘으로 대한민국을 지켜내겠습니다.]

이명박 전 대통령은 영상 축사에서 "대구는 정치시장이 아니라 경제시장이 필요하다"며 추 후보를 지지했습니다.

대구시장 공천에서 컷오프된 이진숙 대구 달성 보선 후보는 어제 행사에 참석했지만, 주호영 의원은 불참했습니다.

(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 김호진)
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