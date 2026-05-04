1. "이란 새 제안 수용 불가"…"물러서지 않을 것"



트럼프 미국 대통령이 이란이 역제안한 14개항의 종전 협상안을 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 이란은 호르무즈 해협의 통행료 징수 방침을 재확인했습니다.



2. 지방선거 한 달 앞…'승부처' 영남 집중 공략



6·3 지방선거를 한 달 앞두고 여야 지도부가 나란히 최대 격전지인 영남 지역 민심 잡기에 나섰습니다. 민주당 지도부는 부산과 창원을 찾아 지지세 확산에 주력했고, 국민의힘은 대구에서 보수 결집을 호소했습니다.



3. "특검법 저지" 공동 대응…"조작수사 끝까지 규명"



이재명 대통령 사건의 공소를 취소할 수 있는 특검법 처리에 반대하는 범야권 후보들이 오늘(4일) 오전 연석회의를 엽니다. 민주당은 이 특검이 조작 수사를 규명하기 위한 수단이fksms 입장입니다.



4. 삼성 '노노갈등' 격화…비반도체 노조원 줄줄이 탈퇴



오는 21일 총파업을 예고한 삼성전자 노조에서 내부 갈등이 터져나오고 있습니다. 비반도체 부문 직원들이 성과급 논의에서 제외되면서 최근 2천 명 넘는 조합원들이 탈퇴했습니다.