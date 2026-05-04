트럼프 "이란의 새 제안 검토해봤지만 수용 불가"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 역제안한 14개항의 종전 협상안에 수용 불가 입장을 밝혔다고 이스라엘 공영 칸 방송이 3일(현지시간) 보도했습니다.트럼프 대통령은 인터뷰에서 이란의 제안과 관련해 "이건 받아들일 수 없다"며 "검토해봤다, 모든 것을 검토해봤지만 받아들일 수 없다"고 거듭 밝혔다고 이 매체는 전했습니다.이는 미국이 먼저 9개항의 종전안을 제시하자 이란이 14개항의 수정 제안으로 받아친 데 대한 반응입니다.앞서 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 자국 협상안에 대한 미국의 답변을 중재국 파키스탄을 통해 전달받아 검토 중이라고 말했습니다.인터뷰에서 트럼프 대통령은 부패 등 혐의로 재판받는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 사면을 재차 촉구했습니다.트럼프 대통령은 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령을 겨냥해 "당신의 대통령에게 비비(네타냐후 총리의 애칭)를 사면하라고 전하라"고 말했습니다.이어 "나와 비비가 아니었다면 이스라엘은 없었을 것"이라며 "당신에게는 쓸데없는 일이 아닌 전쟁에 집중할 총리가 필요하다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)