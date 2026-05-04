중동 막히자 유조선 멕시코만으로…미 4월 원유수출 사상 최대

▲ 트럼프 대통령이 지난 2월 28일(현지시간) 연설을 위해 미 텍사스주 코퍼스 크리스티 항구를 찾았다.

중동이란 전쟁 여파로 미국 원유 수출이 지난 4월 사상 최대를 기록했습니다.호르무즈 해협 봉쇄로 중동 공급이 차질을 빚으면서 유조선들이 미국으로 몰려든 영향입니다.미 경제방송 CNBC는 에너지 데이터 업체 크플러의 자료를 인용, 4월 미국 원유 수출량이 하루 평균 520만 배럴로 집계됐다고 3일(현지시간) 보도했습니다.이란 전쟁 발발 전인 2월 하루 390만 배럴에 비해 약 33% 증가한 수치입니다.크플러에 따르면 현재 매일 50∼60척의 초대형 원유 운반선(VLCC)이 미 항구로 향하고 있습니다.작년 대비 두 배 수준입니다.4월 수출 물량의 약 절반은 텍사스주 코퍼스 크리스티항에서 처리됐으며, 나머지는 휴스턴항 등에서 이뤄졌습니다.켄트 브리튼 코퍼스 크리스티항 최고경영자(CEO)는 지난 3월 항구 사상 최대 물동량을 기록했다며, 전쟁 전 200척 수준이던 선박 운행량이 240척 이상으로 늘어 유조선 입출항 행렬이 끊이지 않고 있다고 전했습니다.이들 선박 상당수는 전쟁 전 중동에서 원유를 수입했던 아시아 국가의 선박들입니다.중동 공급 차질로 대체 물량 확보를 위해 미국으로 이동한 것입니다.맷 스미스 크플러 상품 연구 책임자는 "호르무즈 해협을 통과하던 무역로가 사실상 폐쇄되면서 이제는 미국 걸프 해안으로 향하고 있다"며 "아시아 시장은 손에 넣을 수 있는 것은 무엇이든 사들이고 있다"고 말했습니다.다만 이 같은 수입 노선 변경은 영구적인 재배치라기보다는 전시 위기 상황에 따른 일시적 조치에 가깝다는 분석이 나옵니다.대부분의 정유시설이 중동산 중질유를 처리하도록 설계돼 있어 미국산 경질유는 이를 완전히 대체하기 어렵기 때문입니다.스미스는 또 미 원유 수출량이 항만과 파이프라인의 물리적 한계로 하루 500만 배럴 수준에서 제한될 가능성이 높다고 분석했습니다.그는 중동이 워낙 큰 산유 지역이라 미국 등 다른 지역이 대체하기 어렵다며, 결국 답은 중동에서 안정적인 공급을 확보하는 데 있다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)