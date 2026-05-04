안세영 앞세운 여자 배드민턴, 세계 정상에 '우뚝'

▲ 안세영

'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 선봉에 선 한국 여자 배드민턴 대표팀이 중국을 꺾고 세계 정상을 밟았습니다.대표팀은 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 중국과의 결승전에서 3-1로 이겼습니다.2년마다 개최되는 우버컵은 세계남자단체선수권대회(토머스컵)와 더불어 배드민턴 단체전 중 최고 권위를 자랑합니다.남자 대표팀은 조별리그에서 탈락했지만, 여자 대표팀이 2010년과 2022년에 이어 통산 세 번째 우승컵을 들어 올리며 아쉬움을 달랬습니다.이번 대회 내내 첫 번째 단식 주자로 나서 압도적인 기량을 뽐낸 안세영은 이날도 첫판에서 세계 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-13)으로 완파하며 기선을 제압했습니다.경기 내내 안세영이 압도했습니다.왕즈이는 두 게임 모두 안세영을 상대로 단 한 번의 동점조차 만들지 못한 채 무기력하게 무릎을 꿇었습니다.첫 게임 초반, 안세영은 왕즈이가 긴장한 듯 범실을 남발하는 사이 연속 7득점 하며 7-1 리드를 잡았습니다.압도적인 점수 차인 11-2로 반환점(인터벌)을 돈 안세영은 게임 후반에도 하프 스매시와 헤어핀을 자유자재로 섞은 변칙적인 경기 운영으로 왕즈이를 쥐락펴락하며 21-10으로 첫 게임을 따냈습니다.2게임 역시 안세영의 독무대였습니다.11-5로 먼저 인터벌을 맞이한 안세영은 경기 중반 왕즈이에게 3연속 실점하며 12-9로 쫓기기도 했으나 거기까지였습니다.침착하게 상대 실책을 유도하며 20-13 매치 포인트에 도달한 안세영은 마지막 순간 허를 찌르는 헤어핀으로 왕즈이를 돌려세웠습니다.이날 승리로 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승(5패)째를 수확했습니다.자국 언론에서조차 '공안증'(안세영 공포증)이라는 용어를 쓸 만큼 안세영에게 약한 모습을 보였던 왕즈이는 지난 3월 전영오픈 결승에서 맞대결 10연패를 끊고 안세영에 일격을 가하기도 했으나 4월 아시아선수권대회 결승에 이어 이날까지 안세영에게 2연패를 당하며 천적 관계를 재확인했습니다.안세영은 이번 대회 조별리그부터 8강, 4강전에 이어 결승까지 모든 경기에 첫 주자로 출전해 단 한 게임도 내주지 않는 전승 행진을 벌였습니다.우버컵에서는 단식 3경기와 복식 2경기로 치러지며 먼저 3승을 거두는 팀이 우승컵을 들어 올립니다.안세영의 바통을 이어받아 복식 이소희(인천국제공항)-정나은(화순군청) 조가 두 번째 주자로 나섰습니다.평소 백하나와 호흡을 맞추며 세계랭킹 3위에 올라 있는 이소희는 이번 결승전을 위해 정나은과 '전략적 조합'을 이뤘으나 세계 1위 류성수-탄닝 조의 벽에 막혀 0-2(15-21 12-21)로 패했습니다.승부가 원점으로 돌아간 상황에서 세 번째 주자로 나선 단식 김가은(삼성생명·17위)이 천위페이(4위)를 2-0(21-19 21-15)으로 제압하며 우승의 불씨를 되살렸습니다.김가은은 첫 게임 초반 8-15로 밀리며 패색이 짙었으나 5연속 득점으로 13-15로 추격한 뒤 다시 한번 7점을 쓸어 담는 무서운 뒷심을 발휘하며 역전승을 거뒀습니다.기세를 이어간 2게임에서도 15-15로 맞선 후반에 6연속 득점으로 승부를 결정지으며 천위페이를 무너뜨렸습니다.우승까지 단 1승만을 남겨둔 상황, 네 번째 주자로 나선 복식 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 마침표를 찍었습니다.파트너 공희용의 부상 결장으로 백하나와 손을 맞춘 김혜정은 찰떡 호흡을 과시하며 세계 4위 지아이판-장수셴 조에 2-1(16-21 21-10 21-13) 역전승을 거뒀습니다.첫 게임을 내준 한국 조는 전열을 가다듬은 2게임에서 시원시원한 공격을 퍼부으며 21-10으로 승리했습니다.마지막 3게임은 더 압도적이었습니다.3-2 상황에서 무려 9점을 몰아치며 승기를 잡았고 끝까지 리드를 지켜내며 한국의 우승을 확정했습니다.마지막 단식 주자였던 심유진(인천국제공항·19위)은 세계 5위 한웨와의 경기를 치르지 않고도 동료들과 함께 시상대 맨 위에서 우승의 기쁨을 만끽했습니다.올해 초 아시아단체선수권에서 사상 첫 우승을 차지했던 여자 대표팀은 이번 우버컵에서도 세계 정상급 기량을 다시 한번 입증하며 오는 9월 아시안게임의 청신호를 밝히고 자신감을 한층 끌어올렸습니다.(사진=연합뉴스)