이스라엘, 레바논 맹폭…두 달 새 2천600명 사망·100만 명 피란

▲ 폭격당한 레바논 남부

이스라엘이 레바논과의 휴전 합의에도 불구하고, 또다시 레바논 남부에 대규모 공습을 단행했습니다.이스라엘군은 현지시간 2일 성명을 통해 레바논 남부 여러 지역에서 헤즈볼라의 군사 시설 약 70곳과 기반 시설 약 50곳의 목표물을 타격해 위협을 제거했다고 발표했습니다.이스라엘군은 공습에 앞서 레바논 남부 9개 마을 주민에게 대피령을 발령한 것으로 알려졌습니다.레바논 매체도 이스라엘의 공습 사실을 전하며 남부 마을에서 3명이 숨지는 등 다수의 사상자가 발생했다고 보도했습니다.이에 맞서 헤즈볼라도 이스라엘군을 겨냥한 공격을 강행했습니다.헤즈볼라는 이번 공격이 이스라엘의 휴전 위반 행위에 대한 정당한 대응 차원이라고 주장했습니다.이스라엘과 레바논 간 최근 충돌은 올해 2월 28일 시작된 이란 전쟁 초기 이스라엘군이 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 사살한 데 대한 보복으로 헤즈볼라가 이스라엘에 로켓 공격을 가하면서 촉발됐습니다.이후 양측은 지난달 17일 휴전에 합의했지만 이후에도 서로를 '휴전 위반'으로 비난하며 무력 충돌을 이어가고 있습니다.약 2개월간 이뤄진 이스라엘의 공격으로 레바논에서는 현재까지 2천600명 이상이 숨지고 100만 명 이상의 피란민이 발생했다고 AFP 통신은 전했습니다.이스라엘이 이날 공습 과정에서 레바논 남부의 가톨릭 시설을 훼손한 것으로 드러나 또 논란이 일고 있습니다.이스라엘군은 헤즈볼라의 거점 격인 마을을 공격하는 과정에서 종교 단지에 위치한 가옥 한 채가 손상된 것으로 파악했다며 "해당 건물이 종교 시설임을 알 수 있는 표식이 없었다"고 해명했습니다.이에 대해 프랑스 가톨릭 자선단체는 이스라엘군이 그리스 가톨릭 소속 '구세주 수녀회' 수녀원을 파괴했다며 강력히 규탄했습니다.앞서 이스라엘군 병사가 레바논 남부에서 예수상을 망치로 부수는 장면이 공개되면서 큰 논란이 발생하기도 했습니다.