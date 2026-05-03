이스라엘, 레바논 맹폭…두 달 새 2천600명 사망·100만 명 피란

▲ 폭격당한 레바논 남부
이스라엘이 레바논과의 휴전 합의에도 불구하고, 또다시 레바논 남부에 대규모 공습을 단행했습니다.
이스라엘군은 현지시간 2일 성명을 통해 레바논 남부 여러 지역에서 헤즈볼라의 군사 시설 약 70곳과 기반 시설 약 50곳의 목표물을 타격해 위협을 제거했다고 발표했습니다.
이스라엘군은 공습에 앞서 레바논 남부 9개 마을 주민에게 대피령을 발령한 것으로 알려졌습니다.
레바논 매체도 이스라엘의 공습 사실을 전하며 남부 마을에서 3명이 숨지는 등 다수의 사상자가 발생했다고 보도했습니다.
이에 맞서 헤즈볼라도 이스라엘군을 겨냥한 공격을 강행했습니다.
헤즈볼라는 이번 공격이 이스라엘의 휴전 위반 행위에 대한 정당한 대응 차원이라고 주장했습니다.
이스라엘과 레바논 간 최근 충돌은 올해 2월 28일 시작된 이란 전쟁 초기 이스라엘군이 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 사살한 데 대한 보복으로 헤즈볼라가 이스라엘에 로켓 공격을 가하면서 촉발됐습니다.
이후 양측은 지난달 17일 휴전에 합의했지만 이후에도 서로를 '휴전 위반'으로 비난하며 무력 충돌을 이어가고 있습니다.
약 2개월간 이뤄진 이스라엘의 공격으로 레바논에서는 현재까지 2천600명 이상이 숨지고 100만 명 이상의 피란민이 발생했다고 AFP 통신은 전했습니다.
이스라엘이 이날 공습 과정에서 레바논 남부의 가톨릭 시설을 훼손한 것으로 드러나 또 논란이 일고 있습니다.
이스라엘군은 헤즈볼라의 거점 격인 마을을 공격하는 과정에서 종교 단지에 위치한 가옥 한 채가 손상된 것으로 파악했다며 "해당 건물이 종교 시설임을 알 수 있는 표식이 없었다"고 해명했습니다.
이에 대해 프랑스 가톨릭 자선단체는 이스라엘군이 그리스 가톨릭 소속 '구세주 수녀회' 수녀원을 파괴했다며 강력히 규탄했습니다.
앞서 이스라엘군 병사가 레바논 남부에서 예수상을 망치로 부수는 장면이 공개되면서 큰 논란이 발생하기도 했습니다.
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