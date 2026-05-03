뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

60대 남성, 이혼한 뒤 짐 정리하러 온 전처 살해 후 투신

박재연 기자
작성 2026.05.03 22:07 조회수
60대 남성, 이혼한 뒤 짐 정리하러 온 전처 살해 후 투신
▲ 울산 북부경찰서

울산의 한 아파트에서 60대 남성이 이혼한 전처를 살해한 뒤 투신해 숨지는 사건이 발생했습니다.

오늘 오전 11시 48분쯤 "아내를 죽였다"는 60대 A 씨의 112 신고가 접수됐습니다.

신고를 받고 경찰과 소방 당국이 출동했으나 A 씨는 신고 직후 아파트에서 투신해 숨진 상태였습니다.

A 씨가 사는 이 아파트 거실에서는 전처 60대 B 씨가 흉기에 찔려 쓰러진 채 발견됐습니다.

B 씨는 출동한 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.

현장에서 유서는 발견되지 않았습니다.

경찰 조사 결과 이들은 지난 3월 이혼한 관계로, B 씨가 짐 정리 등을 위해 A 씨 집을 방문했다가 변을 당한 것으로 파악됐습니다.

아파트 주변 CCTV 등 확인 결과 B 씨가 강제로 끌려간 정황은 발견되지 않았습니다.

B 씨는 지난해 스마트워치를 지급받기도 했던 것으로 파악됐습니다.

경찰 관계자는 "과거 잠정 조치의 일환으로 스마트워치를 지급했던 이력이 있다"며 "다만 지난해 8월 잠정 조치가 해제된 후 두 사람은 법적으로 이혼 절차를 밟은 상태였다"고 설명했습니다.

경찰은 제3자 개입 여부 등 자세한 경위를 조사하고 있습니다.

(사진=울산 북부경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지