'UAE 탈퇴' OPEC+ 7개국, 6월부터 원유 증산

▲ UAE 두바이 남쪽의 유정

사우디아라비아, 러시아 등 주요 산유국이 오는 6월부터 원유 생산량을 예정보다 일부 늘리기로 합의했습니다.3일(현지시간) 석유수출국기구(OPEC)에 따르면 사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만 등 OPEC과 기타 산유국이 협력하는 O PEC+의 7개 가입국은 공동성명에서 이같이 밝혔습니다.이들 국가는 2023년 4월에 발표된 '추가 자발적 생산 조정' 방침과 관련, 오는 6월부터 일별 18만 8천 배럴의 생산 조정을 시행하기로 했다며 "이는 석유 시장 안정을 위한 공동 노력의 일환"이라고 설명했습니다.이어 "시장 안정화를 위해 신중한 접근법을 취하면서 자발적 생산량 조정의 증가, 중단, 철회 등에 대해 완전한 유연성을 유지하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.공동성명에 첨부된 수치를 보면 6월부터 사우디와 러시아는 각각 하루에 6만 2천 배럴씩 생산량을 늘릴 수 있습니다.이라크는 2만 6천 배럴, 쿠웨이트 1만 6천 배럴, 카자흐스탄 1만 배럴, 알제리 6천 배럴, 오만 5천 배럴 등입니다.이들 국가는 오는 6월 7일 원유 시장과 감산 준수 등을 논의할 회의를 열기로 했으며, 향후 매달 회의를 개최할 예정이라고 덧붙였습니다.이번 공동성명에서는 별도로 언급되지는 않았으나, 감산 완화 결정은 최근 아랍에미리트(UAE)가 OPEC과 OPEC+를 탈퇴하겠다고 전격 선언한 것의 대응 성격으로 해석됩니다.지난달 UAE는 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 국제유가가 출렁이는 상황 속에서 '산유국 카르텔' 이탈을 선언한 뒤 증산을 예고했습니다.사우디가 주도하는 OPEC·OPEC+는 그간 회원국에 할당량을 정하는 방식으로 원유 생산을 제한하며 유가를 조절해왔지만, UAE 이후 다른 가입국이 연쇄 탈퇴하는 것을 막고자 실질적으로 증산을 허용하는 '당근'을 내놓은 셈입니다.(사진=AP, 연합뉴스)