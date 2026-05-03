[날씨/XR] 4일 오전에 비 '뚝'…어린이날 '포근'

휴일인 오늘(3일) 비가 내리며 종일 우중충했습니다.



비는 내일 오전까지 중부와 호남 지역을 중심으로 이어지겠고요, 강원 지역에는 사락 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



그럼 강수 구름대의 이동을 한번 살펴보겠습니다.



비구름대가 점차 동쪽으로 빠져나가면서 서쪽 지역은 내일 새벽에, 강원 지역은 내일 오전 중에 비가 그치겠습니다.



예상되는 강수량 한번 살펴봅니다.



비의 양은 적게는 5mm에서 많게는 30mm가 예상되고요, 강원 산지에는 1cm에서 최고 5cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



오늘은 저기압의 영향을 받으면서 하늘 표정이 종일 흐렸는데요.



내일은 서해 남부 해상을 지나는 고기압의 영향을 받겠습니다.



낮부터는 하늘이 맑게 드러나겠습니다.



공기도 쾌청해서 먼지에 대한 걱정 없겠는데요.



다만 전국적으로 바람이 강하게 불어들겠습니다.



아침 기온 한번 살펴봅니다.



서울의 아침 기온 9도, 대구 10도로 쌀쌀하게 출발하겠고요, 낮이 되면 서울의 기온 20도, 대구 21도로 대부분 20도 안팎이 예상되는데요.



10도 이상 크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



어린이날인 화요일에는 맑고 포근하겠습니다.



목요일에는 경기 북부와 강원 북부 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)