뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전국 곳곳서 '쾅'…도로 뒤덮은 '장어 수백 마리'

이세현 기자
작성 2026.05.03 21:04 수정 2026.05.03 21:45 조회수
PIP 닫기
<앵커>

징검다리 연휴로 이어지는 5월 첫 일요일, 궂은 날씨 속에 빗길 교통사고가 잇따랐습니다. 부산에서는 차량이 미끄러지며 장어 수백 마리가 도로에 쏟아지는 사고도 있었습니다.

이세현 기자가 취재했습니다.

<기자>

먹장어 수백 마리가 도로 위에서 꿈틀댑니다.

오늘 오전 9시쯤 부산 남구의 한 자동차 전용도로에서 먹장어를 싣고 달리던 차량이 빗길에 미끄러지며 중앙분리대를 들이받았습니다.

사고 충격으로 먹장어 수백 마리가 수조에서 이탈해 도로 위로 쏟아져 내렸습니다.

[김규봉/목격자 : 급브레이크를 잡으면서 '쾅'하는 소리가 나더라고요. (먹장어가) 꿈틀꿈틀하더라고요.]

먹장어를 잡아 다시 수조에 옮겨 싣고 도로를 정리하는 데만 1시간가량 걸렸습니다.

---

빗길 고속도로 사고도 잇따랐습니다.

오늘(3일) 오후 2시쯤 경부고속도로 언양 분기점 인근에서는 본선 진입을 위해 곡선 구간을 달리던 승용차 한 대가 빗길에 미끄러지며 앞서가던 차량을 들이받았습니다.

이 사고로 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

---

비슷한 시간, 청주상주고속도로 서울 방향 수리티터널에서는 차량 5대가 잇따라 추돌해 운전자와 동승자 등 5명이 다쳤습니다.

사고를 처리하는 데 1시간가량 걸리면서 극심한 교통 혼잡이 빚어졌습니다.

---

시뻘건 불길이 공장 전체를 집어삼킬 듯 타오릅니다.

경기 포천의 한 캠핑용품 제조 공장에서 큰불이 난 건 새벽 6시쯤, 소방은 장비 30여 대와 인력 75명을 투입해 화재 발생 6시간 만에 불길을 잡았습니다.

다친 사람은 없었지만, 공장 2개 동이 모두 타면서 소방 추산 4억 6천만 원의 재산 피해가 났습니다.

---

오전 11시쯤에는 전남 영암의 한 아파트 8층에서 불이 나 외국인 1명이 크게 다치고, 5명이 연기를 마셔 치료를 받았습니다.

불이 난 아파트 호실에서는 외국인 노동자 4명이 함께 생활해 온 걸로 조사됐습니다.

(영상편집 : 안여진, 화면제공 : 시청자 김규봉·한국도로공사·보은소방서·경기북부소방재난본부·영암소방서)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이세현 기자 사진
이세현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지