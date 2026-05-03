차세대 중형위성 2호 발사 성공…국토 관측·재난 대응 임무

▲ KAI에서 주관개발하는 차세대중형위성 2호 (그래픽)

국토 자원관리, 재난 대응 등을 목표로 하는 지구관측 위성인 차세대 중형위성 2호가 오늘(3일) 우주로 발사됐습니다.차세대 중형위성 2호는 한국시간으로 오늘 오후 4시, 미국 현지시각 3일 오전 0시에 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X의 발사체 '팰컨9'에 실려 발사됐습니다.차중 2호는 발사 약 60분 만인 오후 4시 59분쯤 발사체와 분리될 예정입니다.우주항공청은 차중 2호가 발사체에서 분리된 후 약 15분 뒤 노르웨이 스발바르 지상국과 최초 교신할 예정이라고 밝혔습니다.차세대 중형위성은 500㎏급 표준형 플랫폼 확보 및 민간 기술이전을 위해 제작된 지상관측용 중형위성으로, 한국항공우주산업(KAI)이 개발을 주관했습니다.차중 2호 무게는 534㎏이며 가로·세로로 흑백 0.5m 크기, 칼라 2m 크기 물체를 구분하는 지상관측 성능을 지녔습니다.KAI는 2015년 차중 1호 개발사업에 항우연과 공동 참여해 기술이전을 받고, 2018년부터 총괄주관기관으로 차중 2호 개발을 완료했습니다.당초 차중 2호는 지난 2022년 하반기 러시아 로켓으로 발사 예정이었지만, 러시아-우크라이나 전쟁으로 발사가 미뤄져 발사가 4년 가까이 연기됐습니다.(사진=KAI 제공, 연합뉴스)