"4년간의 지연 끝에"…차세대 중형위성 2호 탑재 우주발사체 '팰컨9' 발사

▲ 차세대중형위성 2호 싣고 발사하는 스페이스X '팰컨9'

국토 자원 관리와 재난 대응 등을 목적으로 하는 지구 관측 위성인 차세대 중형위성 2호가 오늘(3일) 우주로 향했습니다.차세대 중형위성 2호는 한국시간으로 오늘 오후 4시, 현지시간으로는 3일 오전 0시에 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X의 발사체 팰컨9에 실려 발사됐습니다.이 위성은 발사 약 60분 뒤인 오후 4시 59분쯤 발사체와 분리됩니다.우주항공청은 차세대 중형위성 2호가 발사체에서 분리된 후 약 15분 뒤 노르웨이 스발바르 지상국과 최초 교신할 예정이라고 밝혔습니다.이 위성은 500kg급 표준형 플랫폼을 확보하고 민간 기술 이전을 위해 제작된 지상 관측용 위성으로, 한국항공우주산업이 개발을 주관했습니다.위성의 무게는 534kg이며 흑백 0.5m, 칼라 2m 크기의 물체를 구분하는 관측 성능을 갖췄습니다.한국항공우주산업은 지난 2015년 차세대 중형위성 1호 개발 사업에 한국항공우주연구원과 공동 참여해 기술을 이전받았고, 2018년부터 총괄 주관 기관으로서 2호 개발을 완료했습니다.당초 차세대 중형위성 2호는 2022년 하반기 러시아 로켓으로 발사될 예정이었습니다.하지만 러시아와 우크라이나 전쟁의 영향으로 발사가 미뤄지면서 전체 일정은 4년 가까이 연기됐습니다.(사진=스페이스X X 캡처, 연합뉴스)