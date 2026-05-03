보석 풀려난 전광훈 "윤석열 배짱 없어"…예배·집회 잇단 활동

▲ 사랑제일교회 전광훈 목사

서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 됐다가 보석 석방된 전광훈 사랑제일교회 목사가 윤석열 전 대통령을 "배짱이 없다"고 비판했습니다.전 목사는 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 김학성 강원대 법학전문대학원 명예교수에게 "헌법에 비상계엄 하게 돼 있냐"고 묻더니 김 교수가 "할 수 있게 돼 있다"고 답하자 "윤갑근(전 대구고검장)을 비롯한 변호인들이 멍청하다"고 비난했습니다.이어 "정청래가 법사위원장이어서 내란죄는 뺏는데 그럼 윤 전 대통령은 바로 딱 일어나서 '난 대통령 집무실 간다' 이래 버리면 그만인데 배짱이 없다"고 덧붙였습니다.지난해 1월 탄핵 심판 당시 국회 탄핵소추단 법률대리인단은 탄핵심판이 형사 소송이 아닌 헌법 재판인 점을 고려해 탄핵소추 사유에서 '형법상 내란죄'를 철회했는데, 이때 제대로 대응하지 못했다는 것입니다.전 목사는 또 "그러면 (여당이) 특검법도 못 만드는 건데 윤석열 대통령도 보니까 배짱이 없다"고 재차 말했습니다.그는 윤 전 대통령이 "새벽 4시부터 성경만 읽는다"고 전하기도 했습니다.또 "배짱이 없다"는 발언 이후인 지난달 30일에는 서울구치소에서 윤 전 대통령을 면회했습니다.앞서 법원은 지난달 7일 전 목사가 당뇨병에 의한 질환으로 주기적으로 병원 치료를 받아야 하는 점, 얼굴이 널리 알려져 도주하기 쉽지 않은 점 등을 고려해 사건 관계인 7인 접촉 금지 등을 조건으로 보석을 허가했습니다.(사진=연합뉴스)