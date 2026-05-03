박덕흠, 친윤공천 논란에 "국민에 역행한 생각 지도부가 안할 것"

▲ 국민의힘 박덕흠 중앙당 공천관리위원장

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 오늘 SNS에 "국민과 당원들의 생각에 역행하는 행위는 지도부가 생각조차 하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.박 위원장은 "국민의힘 지도부는 공정과 상식을 갖고 있다"며 "본선에서 경쟁력 있는 후보가 누구인지, 누가 민주당 후보를 꺾고 승리를 거둘 것인지, 그뿐만 아니라 선거 전체에 미칠 수 있는 영향력까지 고려해 상황을 면밀히 살피고 있다"고 강조했습니다.그러면서 "일어나지도 않은 일을 두고 이야기하니 억장이 무너진다.혹시라도 공천 결과가 국민과 우리 당 기대와 다르게 나오면 그때 이야기하라"며 "'자중지란'을 경계하고 우리 모두 '단일대오'하자"고 촉구했습니다.박 위원장의 메시지는 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 정진석 전 국회부의장의 충남 공주·부여·청양 보선 공천 신청으로 지방선거가 '윤어게인 심판' 구도로 흐를 거란 우려가 분출된 상황을 진화하려는 뜻으로 해석됩니다.이미 이진숙 전 방송통신위원장이 대구 달성군에, 김태규 전 방통위 부위원장이 울산 남갑에, 이용 전 의원이 하남갑 재보선에 단수 공천되는 등 친윤계로 분류됐던 인사들이 재보선 본선 티켓을 얻으면서 더불어민주당은 이를 쟁점화한 상태입니다.민주당이 이른바 불법 계엄을 저지른 '윤(尹)어게인' 세력의 귀환을 이번 선거에서 심판하자며 공세를 펴는 상황에서 정 전 부의장 공천 문제가 현안으로 떠오르자 국민의힘 내부에서도 공천 반대 의견들이 공개적으로 잇따르고 있습니다.정 전 부의장은 비상계엄 사태 관련 대통령실 증거인멸 혐의로 수사를 받고 있습니다.김태흠 충남지사 후보는 정 전 부의장의 공천이 현실화하면 '탈당 후 무소속 출마'도 불사하겠다고 밝히는 등 강하게 반발하기도 했습니다.다만 당내에는 정 전 부의장이 윤 전 대통령의 계엄 선포를 반대하고 만류했다고 해명한 점, 해당 지역구에서 5선을 지낸 정 전 부의장의 본선 경쟁력을 고려해야 한다는 목소리도 일부 있습니다.앞서 당 윤리위는 어제 오후 5시 여의도 당사에서 비공개회의를 열어 정 전 부의장이 공천 신청과 함께 낸 복당 신청을 두고 논의를 진행하려 했으나 회의를 돌연 순연했습니다.윤리위 회의 연기에 따라 공관위 역시 정 전 부의장 공천 문제를 놓고 연휴 내내 고심을 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)