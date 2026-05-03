이스라엘, 레바논 맹폭…두달새 2천600명 사망·100만명 피란

▲ 레바논 남부 마을

이스라엘이 레바논과의 휴전 합의에도 대규모 공습을 단행하며 헤즈볼라의 거점 100여 곳을 파괴했다는 외신 보도가 나왔습니다.이스라엘군은 이날 성명을 통해 레바논 남부 여러 지역에서 헤즈볼라의 군사 시설 약 70곳과 기반 시설 약 50곳의 목표물을 타격했다고 밝혔습니다.이스라엘군은 공습에 앞서 레바논 남부 9개 마을 주민에게 대피령을 발령한 것으로 알려졌습니다.이에 맞서 헤즈볼라도 이스라엘군을 겨냥한 공격을 강행했습니다.약 2개월간 이뤄진 이스라엘의 공격으로 레바논에서는 현재까지 2천600명 이상이 숨지고 100만 명 이상의 피란민이 발생했다는 보도도 나왔습니다.이스라엘이 이날 공습 과정에서 레바논 남부의 가톨릭 시설을 훼손한 것으로 드러나 논란이 일고 있습니다.이스라엘군은 헤즈볼라의 거점 격인 마을을 공격하는 과정에서 종교 단지에 위치한 가옥 한 채가 손상된 것으로 파악했다며 "해당 건물이 종교 시설임을 알 수 있는 표식이 없었다"고 해명했습니다.이에 대해 프랑스 가톨릭 자선단체는 이스라엘군이 자신들과 협력 관계에 있는 그리스 가톨릭 소속 '구세주 수녀회' 수녀원을 파괴했다고 강력히 규탄했습니다.