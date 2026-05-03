오세훈 "정원오, 시민 가르치려 들어"…'컨설팅 발언' 맹공

▲ 더불어민주당 정원오 서울시장 후보, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 민주당 정원오 후보의 자영업 경기 악화에 대한 인식을 두고 공세를 폈습니다.정 후보가 지난달 25일 남대문시장 상인과 나눈 대화가 발단이 됐습니다.정 후보는 당시 '장사가 너무 안된다'는 상인에게 "장사가 왜 안 돼요, 관광객이 이렇게 많은데"라며 "소비 패턴이 바뀐 거니까 계속 이러지 마시고 컨설팅을 한 번 꼭 받아보세요. 진짜 좋습니다"라고 말하는 장면이 카메라에 포착됐고, 이후 뒤늦게 온라인상에 회자하며 주목받았습니다.이를 두고 오 후보는 오늘 '서울 선대위-시민동행선대위원장단 간담회' 직후 "정치하는 사람은 위로와 해법, 미래 비전을 제시하기 위해 현장을 찾는 것"이라면서, "정 후보가 보여준 자세는 그런 걸 넘어 가르치려고 하는 태도", "정 후보는 최근에 ' 교통이 많이 막히면 공급을 줄이면 된다'고 말해 굉장히 물의를 빚었던 것으로 기억하는데, 이번 사례와 맥락이 같다고 생각한다"고 지적했습니다.그러면서 "정책 소비자인 시민 여러분께 낮은 자세로 다가가 무엇을 도와드릴 수 있을지 (묻는 것이) 시장 후보자로서 더욱 요구되는 덕목"이라고 강조했습니다.송언석 원내대표도 이날 국회 기자회견에서 "정 후보 본인이 상인의 사정을 알지도 못하면서 타박하고 말도 안 되는 대안을 제시하는 건 훈계에 불과하다"며 "국민을 바보로 아는 오만한 언행에 국민의 심판이 기다리고 있을 것"이라고 말했습니다.정 후보와 오 후보는 어제 마포구에서 열린 여성마라톤 대회에서 조우한 데 이어 오늘 오전에도 용산구에서 열린 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 이틀째 마주쳤습니다.(사진=연합뉴스)