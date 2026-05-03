공정위, 술 공급가격 제한한 제주주류도매업 협회에 과징금 2.6억 원

▲ 대형마트에 진열된 주류

공정거래위원회는 제주주류도매업협회(이하 협회)가 술 공급가격을 제한하는 등 경쟁을 저해한 행위를 적발해 시정명령과 과징금 2억5천600만원을 부과하기로 소회의(주심 김정기 상임위원)에서 의결했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.공정위에 따르면 협회는 타 사업자가 이미 확보한 거래처를 빼앗지 못하게 하고, 소매처에 소주나 맥주 등을 공급하는 가격을 제한하는 '거래정상화협의회 시행규칙'을 2018년 3월 만들어 회원인 도매업자들이 준수하도록 한 것으로 드러났습니다.협회는 정기총회, 이사회, 실무자 회의 등을 통해 타 사업자의 거래처를 침범하지 말라고 강조했으며 제재 방안을 담은 '주류거래 정화위원회 회원사간 분쟁 조정 지침 및 위반시 조치사항'을 만들어 회원들이 규칙을 준수하도록 압력을 가했다고 공정위는 전했습니다.이 단체는 주류제조업자가 반출하는 출고 가격에 27.5∼30.0%의 중간이윤을 더한 금액을 도매업자가 소매업자에게 공급할 '정상가격'으로 지정했습니다.도매업자가 소매업자에게 냉장 진열장이나 생맥주 추출기와 같은 장비 혹은 자금 융통(일명 '대여금') 등의 혜택을 주지 않는 대신 공급가를 낮춰 거래하는 경우에는 정상가격보다 10% 낮은 금액을 이른바 '생존가격'으로 정해 이를 준수하라고 요구했습니다.제주에는 가정용 및 유흥음식점용 주류를 유통할 수 있는 종합주류도매업 면허를 보유한 사업자가 22개 있으며 이들은 모두 협회에 가입돼 있습니다.종합주류도매업자의 영업지역에는 제한이 없지만 물류비용 때문에 통상 활동하는 지역을 벗어나 영업하는 사례는 많지 않은 것으로 알려져 있습니다.(사진=연합뉴스)