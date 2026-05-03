금감원, 가상자산 조사기능 강화…AI가 불공정거래 혐의군 자동식별

▲ 금융감독원

금융감독원은 오늘(3일) 인공지능(AI)을 접목한 가상자산 조사 인프라를 자체 개발해 불공정거래 포착 기능을 강화했다고 밝혔습니다.금감원은 한정된 인력으로 가상자산 불공정거래에 적시 대응하는 한계를 보완하기 위해 가상자산 조사 인프라를 자체 개발했으며 이번이 두 번째 업데이틉니다.이번 업데이트는 실시간 모니터링 시스템을 고도화한 것이 특징입니다.국내외 거래소의 공개 응용 프로그램 인터페이스(API)를 활용해 가격 외의 다양한 정보를 실시간 수집·분석합니다.API는 가상자산시장에서 사전에 설정한 조건으로 자동 주문해주는 기능입니다.정보수집 거래소는 총 8곳입니다.업비트·빗썸·고팍스·코인원·코빗 등 국내 5곳과 바이낸스·코인베이스·OKX 등 해외 3곳입니다.이 기능은 시장 종합 현황판을 통해 가상자산의 가격·거래량·이상거래 지표 등을 실시간 종합 분석해 불공정거래 여부를 즉각 판단합니다.아울러 AI 기반 혐의 연계군 적출 기능도 개발했습니다.기존에는 금감원 조사원이 자금과 주문매체 연계성을 일일이 확인하며 혐의그룹을 판단했지만, 이 기능이 거래패턴 등을 자동 분석해 서로 연관된 계정을 한 번에 찾습니다.서로 유사한 행동을 보이는 계정을 하나의 그룹으로 묶고, 혐의계좌가 속한 그룹을 혐의군으로 식별할 수 있습니다.금감원은 "AI 기반 분석기능을 단계적으로 확대할 것"이라며 "향후 텍스트 분석 기능을 활용해 조사문서 작성을 지원하고, 자금흐름 분석 기능으로 추적이 필요한 지갑·계좌를 제시하는 기능도 개발할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)