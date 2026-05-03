이 대통령, 조정식 정무특보 사임에 "언제나 함께 해주셨다…진심으로 감사"

▲ 이재명 대통령이 지난 3월 27일 청와대에서 조정식 대통령 정무특별보좌관에게 위촉장 수여 후 기념 촬영을 하고 있다.

이재명 대통령은 조정식 더불어민주당 의원이 22대 국회 후반기 의장직 도전을 위해 대통령 정무특별보좌관직을 사임한 것에 대해 "언제나 함께 해주셨는데 진심으로 감사드린다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(3일) 자신의 SNS에 "조정식 특보님 그간 수고 많으셨다"라며 이와 같이 적었습니다.조 의원은 이 대통령이 20대 대선 경선 후보였을 땐 총괄본부장직을, 2022년 1기 대표 시절엔 당 사무총장을 역임하는 등 당내 대표적인 '친명 다선' 의원으로 꼽힙니다.이 대통령은 지난해 12월, 조 의원을 정무특보에 임명했습니다.이 대통령이 재게시한 조정식 의원의 SNS 게시글에서 조 의원은 "작년 12월 28일 임명 이후 4개월, 당·정·청을 하나로 잇는 소통의 가교로, 막중한 책임감으로 일했다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 집권 여당이 한 호흡으로 가도록, 국정 현안의 길목마다 엇박자 없이 조율해왔다"며, "이제는 더 담대한 길 앞에 서고자 한다"고 밝혔습니다.이어 "국민주권 국회, 민생 국회를 향한 발걸음을 더 낮은 자세로, 힘차게 내딛겠다"며 "6선의 검증된 안정감으로, 국민이 주신 소명에 혼신의 힘을 다하겠다"고 덧붙였습니다.조 의원은 내일(4일) 당내 국회의장 경선에 후보로 등록할 예정입니다.민주당은 오는 11일과 12일 양일에 걸쳐 권리당원 온라인 투표(20%)를 진행하고, 13일에 의원 현장 투표(80%)를 통해 차기 국회의장 후보를 선출할 예정입니다.조 의원을 비롯해 5선 김태년, 박지원 의원도 후보군으로 거론되고 있습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)