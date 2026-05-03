[자막뉴스] "왜 반도체만 챙겨?" 삼성노조 부글부글…"하루 1천 명" 노조 탈퇴 인증 릴레이까지

최근 초기업노조 삼성전자지부에 '노조 탈퇴' 신청이 급증하고 있습니다.



홈페이지 게시판에는 하루 100건이 안되던 탈퇴 신청 건수가 지난달 28일 5백 건, 다음날에는 1천 건을 넘어선 것으로 알려졌습니다.



직장인 커뮤니티에서도 탈퇴 인증 릴레이도 확산하고 있습니다.



초기업노조가 반도체 사업을 맡은 디바이스솔루션, DS 부문 조합원의 이해관계만 우선시하고, 다른 부문 조합원 요구에는 귀를 닫고 있다는 불만이 터져나온 겁니다.



현재 초기업노조는 조합원의 80%를 차지하는 반도체 사업 부문 직원들을 중심으로 이번 파업을 주도하고 있습니다.



노조는 반도체 사업 부문에 대해서만 영업이익의 15%를 성과급으로 상한없이 지급할 것을 요구하고 있을 뿐, 상대적으로 실적이 저조한 디바이스경험, DX 부문에 대해선 아무런 요구 조건을 제시하지 않고 있습니다.



완제품 사업을 맡고 있는 DX 부문은, DS 부문의 반도체 가격 인상 영향으로 올해 1분기 영업익이 전년 동기대비 36% 급감한 데 이어 연간 적자 전망까지 나오는 상황입니다.



이런 가운데 최근 노조가 파업 기간 15일 이상 활동하면 수당 3백만원을 지급하겠다며 스태프 모집에 나서자 갈등이 더 커졌습니다.



지난 1월 조합이 쟁의기간 조합비를 1만원에서 5만원으로 대폭 올리기로 한 결정과 맞물려 그간의 불만이 수면 위로 떠오른 겁니다.



"DX는 챙기지도 않는데 스태프들에게 선심까지 쓰려고 조합비를 올려줘야 하냐"는 반응입니다.



노노갈등이 심화하면서 삼성노조 파업의 명분이 타격을 입을 것이란 전망과 함께, DX 조합원의 비중이 20%에 그치는 만큼 파업 강행에 큰 영향이 없을 거라는 관측에 무게가 실리고 있습니다.



(취재 정경윤 / 영상편집 나홍희 / 디자인 이수민 / 제작 디지털뉴스부)