2년간 줄었던 장기기증, 올해 반등 조짐…1∼4월 27%↑

▲ 사랑의 장기기증 서약서

지난해까지 2년 연속 줄던 장기 기증이 올 들어 다시 늘어날 조짐을 보이고 있습니다.오늘(3일) 한국장기조직기증원은 지난달 30일까지 올해 누적 뇌사 장기 기증자가 총 145명이었다고 밝혔습니다.1년 전 같은 기간 114명보다 27.2% 늘어난 수치입니다.장기 기증자는 최근 2년간 연달아 줄었습니다.지난해 연간 뇌사 장기 기증자는 모두 370명으로, 2024년 397명에 이어 감소세를 이어갔습니다.국내 연간 뇌사 장기 기증자 수는 2005년 91명으로 100명을 밑돌았으나, 이후 꾸준히 우상향 곡선을 그리며 2016년에는 573명까지 늘었습니다.지난해 뇌사 장기 기증자는 가장 많았던 2016년에 비해 35.4%나 적었습니다.올해 들어 장기 기증자가 지난해 대비 증가하고 있어 '반등' 가능성이 커진 셈입니다.현재 추세라면 올해 장기 기증자는 400명을 넘을 수도 있습니다.누군가의 죽음은 그 자체로 슬픈 일이지만, 삶의 끝에 선택한 장기 기증은 절실한 누군가에겐 새로운 삶을 선물할 수 있는 일입니다.한 신장 이식 수혜자는 한국장기조직기증원이 운영하는 온라인 '추모 공간'에 "수술 잘 받고 퇴원 후 일상생활 중"이라 전하며, "다시 태어나는 기분으로 생활하려고 하고 있다. 제게 주신 신장을 잘 관리해서 저 또한 다른 분들께 어떤 도움을 줄 수 있을지 더 생각해 보려고 한다"고 감사를 표했습니다.기증자의 유가족들은 사랑하는 이가 떠난 채 맞이한 '가정의 달'을 아파하면서도, 기증자의 숭고한 뜻을 기렸습니다.한 아버지는 장기를 나눈 아들을 기억하며 "가정의 달이라고 하는 5월, 우리에게 5월은 아픈 달이구나. 엄마는 오늘도 네 사진을 둘러메고 지리산 산행을 떠났다. 가슴에 묻는 것도 모자라 다 큰 너를 등에 지고. 엄마와 산행하며 그렇게나마 푸르름을 느껴보려무나"고 사무치는 그리움을 전했습니다.한 어머니는 "올해부터는 근로자의 날(노동절)이 공휴일이 됐어"라고 소식을 전하며, "네가 없는 연휴를 어찌 보내야 할지 모르겠어. 항상 널 그리워하는 엄마가 있으니 외로워하지 말고 건강해"라고 적었습니다.먼저 간 남편에게 편지를 쓴 한 여성은 "마지막 순간까지도 세 명의 생명을 살리고 간 멋진 사람. 그분들도 나처럼 평생 당신을 기억해줄 거야. 그곳에서는 아무 걱정 없이 편히 쉬고 있어. 매일 안부 물으며 당신을 기억할게"라고 글을 남겼습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)