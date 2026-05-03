국민연금 '월 200만 원 이상 수급' 9만 명 넘겨…1년새 83.8%↑

국민연금으로 매달 200만 원 이상을 받는 수급자가 9만 명을 넘어섰습니다.



1년 전 5만 명 수준이었던 것과 비교하면 수급자 규모가 두 배 가까이 늘어난 수치입니다.



오늘(3일) 국민연금공단이 공개한 2025년 12월 기준 공표통계상 월 200만 원 이상의 연금을 받는 수급자는 총 9만3천350명으로 집계됐습니다.



2024년 12월 기준 수급자 수가 5만772명이었던 것과 비교하면, 1년 사이에 83.8% 증가했습니다.



수급자를 성별로 구분해 보면 남성이 9만1천385명으로, 전체의 97.9%를 차지했습니다.



반면 여성 수급자는 1천965명으로, 2.1% 수준에 머물렀습니다.



이는 과거 국민연금 도입 초기 경제활동에 참여하는 여성 비중이 작았던 데다, 출산과 양육으로 인한 경력 단절 등으로 가입 기간을 충분히 확보하지 못한 결과로 분석됩니다.



고액 수급자가 빠르게 늘어난 배경에는 국민연금 제도가 성숙함에 따라 20년 이상 장기 가입자가 꾸준히 증가한 점이 핵심으로 꼽힙니다.



가입 기간이 20년 이상인 노령연금 수급자는 2025년 말 기준 135만2천281명 수준이었습니다.



20년 이상 장기 가입자의 평균 수급액은 월 112만4천605원으로, 전체 평균보다 훨씬 높은 수치입니다.



매달 200만 원 이상의 연금 수입은 중장년층이 생각하는 적정 노후 생활비를 충족하는 수준입니다.



국민연금연구원이 2024년 실시한 국민노후보장패널조사의 제10차 부가조사 결과상 50대 이상이 생각하는 개인 기준 적정 생활비는 월 197만6천원입니다.



국민연금만으로 200만원 이상을 받는다면, 별도의 소득 없이도 표준적인 노후 생활이 가능한 셈입니다.



전체적인 연금 수급액도 완만한 상승세를 보이고 있습니다.



2025년 12월 기준 노령연금 전체 평균 수급액은 월 68만4천565원이었습니다.



국민연금을 받는 사람 중 가장 많은 금액을 수령하는 최고 수급액은 월 318만5천40원이었습니다.



하지만 고액 수급자의 급증에도 불구하고, 여전히 많은 수급자가 노후 빈곤의 위험에 노출되어 있다는 점은 과제입니다.



노령연금 월 수급액별 현황을 보면 20만 원에서 40만 원 미만을 받는 수급자가 222만3천672명으로 가장 많았고, 20만 원 미만을 받는 수급자도 53만990명이었습니다.



전체 노령연금 수급자의 절반 이상이 월 40만 원 미만의 연금에 의지하고 있어, 국민연금만으로는 최소 생활비조차 충당하기 어려운 것이 현실입니다.



한편, 국민연금 기금 규모는 2025년 12월 기준 1천457조9천963억원으로 잠정 집계됐습니다.



2024년 말 1천212조원 규모였던 기금은 1년 새 245조원가량 불어났습니다.



이는 보험료 수입인 63조8천803억 원보다 주식과 채권 등 금융 부문 투자에서 얻은 운용 수익인 231조6천343억 원이 기금 증식에 더 크게 기여한 덕분입니다.