중동긴장 지속에도 금값 잠잠…'워시의 연준' 미국 금리 향배 주목

▲ 종로구 한국금거래소 본점에 놓인 골드바

대표적인 안전 자산으로 꼽혔던 금이 올 초 사상 최고가를 기록한 후 국제 정세 변동의 직격탄을 맞고 급락하면서, 향후 움직임에 눈길이 쏠립니다.오늘(3일) 한국거래소에 따르면 지난달 30일 KRX 금시장의 국내 금 시세는 1g당 21만7천240원으로, 이달 중 가장 낮은 수준에 머물렀습니다.지난 1월 29일 경신한 사상 최고치(종가 26만9천810원)와 비교하면 20%나 하락한 수칩니다.이란 전쟁 발발로 국내 금융시장이 충격받은 지난달 2일에도 금값은 22만3천원대로 잠깐 오르는 듯하더니, 이후 지속해서 내리며 통상적인 안전자산의 움직임과는 다른 모습입니다.국제 금 선물 시세 흐름도 유사합니다.시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 거래되는 6월 인도분 금 선물 가격은 지난달 30일 기준 온스(약 28.34g)당 4천629.6달러(한화 약 683만원)로 마감해 이달 최저점에 머무르고 있습니다.이런 우하향은 전쟁 발발로 커진 불확실성에 시장이 단순히 안전자산 투자로 대응하지 않았다는 뜻입니다.호르무즈 해협 봉쇄로 인한 유가 상승이 물가 상승 압력으로 작용, 결국 미국이 금리 인하로 돈 풀기에 나서지 않을 거란 전망이 금 투자 심리를 제한한 것입니다.달러화에 대한 금리가 일정 이상 높게 유지되면 이자가 붙지 않는 금에 대한 투자 매력도는 통상 낮아집니다.이 때문에 전문가들은 호르무즈 해협 개방 여부가 지지부진한 상황에선 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 데뷔가 임박한 케빈 워시 후보자의 취임 후 행보가 금값 향방의 핵심 요인이 될 것으로 보고 있습니다.워시 후보자는 통화정책 긴축을 선호하는 '매파'로 분류돼왔지만, 의장으로 지명한 미국 도널드 트럼프 대통령의 요구에 동조해 금리를 인하해야 한다는 주장을 일부 거드는 모습을 보여 시장 내 전망도 분분합니다.(사진=연합뉴스)