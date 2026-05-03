'국토 관측 임무' 차세대중형위성 2호, 오늘 오후 발사

▲ KAI에서 주관개발하는 차세대중형위성 2호 (그래픽)

우리 국토 관측 임무를 수행할 두 번째 국토위성이 오늘(3일) 우주로 향합니다.우주항공청과 국토교통부는 지구관측 위성인 차세대중형위성 2호가 우리시간 오늘 오후 3시 59분 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 발사될 예정이라고 밝혔습니다.차세대중형위성 2호는 30여일간 기능점검, 연료주입 등 사전 작업을 완료했고, 스페이스X의 발사체 '팰컨9'에 탑재돼 발사 대기 중입니다.팰컨9 발사 약 60분 뒤 발사체에서 분리되고, 이어 15분 후 노르웨이 스발바르 지상국과 최초 교신할 예정입니다.우주에 오르면 고도 약 498㎞ 궤도에서 4개월간 초기운영 과정을 거쳐, 올해 하반기부터 차세대중형위성 1호와 함께 국토 관측 임무를 수행합니다.차세대중형위성은 500㎏급 표준형 플랫폼 확보와 민간 기술이전을 위해 제작된 지상관측용 중형위성입니다.2호의 무게는 534㎏이며, 흑백 0.5m 크기, 칼라 2m 크기 물체를 구분하는 지상관측 성능을 지녔습니다.차세대중형위성 2호는 한국항공우주산업(KAI)이 독자 개발했으며, KAI는 2015년 1호 개발사업에 항우연과 공동 참여해 기술이전을 받고 2018년부터 총괄주관기관으로 2호 개발을 완료했습니다.당초 2호는 2022년 하반기 러시아 로켓으로 발사 예정이었지만, 러시아-우크라이나 전쟁으로 발사가 미뤄져 발사가 4년 가까이 연기됐습니다.스페이스X와 계약에서도 지난해 2호와 4호를 동반 발사하기로 했지만, 스페이스X 측 사정으로 개별 발사로 전환되면서 일정이 밀렸습니다.그러면서 지난해 11월 한국형발사체 누리호에 실려 우주에 오른 차세대중형위성 3호보다 늦게 발사되게 됐습니다.(사진=KAI 제공, 연합뉴스)