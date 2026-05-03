지난달 투자 성적표 보니…외국인 수익률, 개미의 3배 수준

지난달 코스피가 사상 최고치 랠리를 이어간 가운데 수익률 승자는 외국인 투자자로 나타났습니다.



외국인의 수익률은 개인의 3배에 달했습니다.



오늘(3일) 한국거래소에 따르면 지난달 외국인 투자자가 유가증권시장에서 많이 순매수한 상위 10개 종목 모두 3월 말 대비 플러스(+) 수익률을 기록했습니다.



외국인이 가장 많이 담은 종목은 삼성전자로 1조3천231억원 순매수했습니다.



삼성전자 주가는 지난 3월 말 16만7천200원에서 지난달 말 22만500원으로 32% 급등했습니다.



최근 SK하이닉스가 사상 최대 1분기 실적을 공개한 이후 반도체 실적 개선이 지속될 것이라는 기대감이 주가를 밀어 올린 영향입니다.



두 번째로 많이 담은 종목인 두산에너빌리티는 이달 들어 39% 올랐습니다.



두산에너빌리티 순매수액은 1조1천309억원에 달했습니다.



인공지능(AI) 데이터센터발 전력 수요 확대 및 한국-베트남 원전 협력 기대감이 맞물리면서 매수세가 몰렸습니다.



순매수 3위인 SK하이닉스도 59% 급등했으며, 네 번째로 많이 담은 현대로템도 58% 치솟았습니다.



뒤이어 많이 담은 삼성SDI(70%), SK이노베이션(35%), 에이피알(26%), 대한전선(111%), 삼성전기(104%), 삼성전자 우선주(39%) 등도 높은 수익률을 기록했습니다.



이들 10개 종목은 평균 57.3% 급등해, 같은 기간 코스피 수익률(30.6%)을 대폭 웃돌았습니다.



한편 개인 투자자들이 많이 순매수한 10개 종목의 평균 수익률은 18.3%로, 외국인 수익률의 3분의 1에 불과했습니다.



개인 수익률은 같은 기간 코스피 수익률(30.6%)도 하회했습니다.



지난달 개인 순매수 상위 10개 종목 중 8개 종목이 3월 말 대비 플러스(+) 수익률을 기록한 반면, 2개 종목은 마이너스(-) 수익률을 보였습니다.



'쇼핑 목록' 중 전력기기주는 고공행진했지만, 엔터주와 바이오주가 휘청이면서 평균 수익률을 깎아 내렸습니다.



개인이 지난달 가장 많이 담은 종목은 LS일렉트릭으로 9천183억원 순매수했습니다.



지난달 말 주가는 27만8천원으로 한 달 전 대비 93.6% 급등했습니다.



최근 미국 빅테크기업에 대규모 전력 인프라 수출 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 매수세가 몰린 영향입니다.



두 번째로 많이 담은 네이버도 지난달 들어 주가가 4.7% 상승했으며, 순매수 3위 종목인 한화오션도 9.7% 올랐습니다.



이밖에 순매수 상위 종목 중 기아(4.6%), 한국항공우주(2.6%), 현대건설(13.9%), 현대차(19.2%), 삼성E&A(48.7%)가 상승했습니다.



반면 개인이 네 번째로 많이 담은 하이브는 지난달 12.0% 급락했습니다.



경찰이 방시혁 의장에 대해 사기적 부정거래 혐의로 구속영장을 신청했다는 소식에 매물이 출회된 영향입니다.



이밖에 삼성바이오로직스도 2.3% 내렸습니다.



증권가에서는 지난달 코스피 급등폭이 컸던 만큼 이달 단기 변동성이 커질 수 있다는 관측이 나옵니다.



이 가운데 상대적으로 급등장에서 소외된 업종에 주목해야 한다는 제언이 나옵니다.