서학개미 '유턴' 주춤…최근 6일간 미국 주식 1.6조 폭풍 순매수

미국 주식을 팔고 서서히 국내 증시로 복귀할 것처럼 보였던 서학 개미들의 '유턴'이 주춤하고 있습니다.



지난달 중반까지만 해도 뉴욕 증시가 지지부진하면서 서학 개미들은 미 주식을 대거 팔아치웠지만 최근 6거래일간 1조5천억원 이상 다시 폭풍 매수했습니다.



오늘(3일) 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 서학 개미들은 지난 4월 한 달간 미 증시에서 4억6천900만 달러(6천972억원)를 순매도했습니다.



월 기준 서학 개미의 순매도는 지난해 6월(2억3천200만 달러) 이후 10개월 만으로, 매도 규모는 작년 5월(13억1천100만 달러) 이후 가장 큽니다.



4월 한 달 전체로 보면 서학 개미들이 미 주식을 팔고 국내 시장으로 복귀할 수 있다는 기대감을 키우지만, 최근 약 일주일간의 거래를 보면 상황은 다릅니다.



서학 개미들은 4월 들어서면서부터 미 주식 매도에 나섰고 연일 순매도를 확대했습니다.



지난달 1∼22일까지 순매도는 15억7천200만 달러, 약 2조3천억원에 달했습니다.



그러나 지난달 23일부터 다시 순매수로 돌아서더니 지난달 말까지 6거래일 동안 11억300만 달러(1조6천280억원)어치를 대거 매수했습니다.



22일까지 순매도 금액의 상당 부분을 단 6거래일동안 순매수로 되돌린 것입니다.



순매수로 돌아선 데에는 뉴욕 증시가 오랜 부진을 깨고 다시 사상 최고치를 갈아치우며 우상향을 그려가는 데 따른 것으로 풀이됩니다.



이에 1천740억 달러(256조원)까지 떨어졌던 서학 개미들의 미 주식 보유 금액도 다시 1천762억 달러(260조원)로 불어났습니다.



서학 개미들이 4월 가장 많이 순매수한 미 주식 종목은 필라델피아반도체지수를 -3배로 추종하는 이른바 'SOXS'(DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS) ETF(상장지수펀드)로, 3억9천864만 달러에 달했습니다.



테슬라 주가 상승에 2배로 베팅하는 ETF(DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES)와 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 메모리 칩 기업에 투자하는 '라운드힐 메모리' ETF도 각각 2억3천193만달러와 2억1천867만 달러어치 순매수했습니다.



그러나 최근 일주일 동안에는 미 반도체주 상승에 3배로 베팅하는 'SOXL'(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHARES)을 가장 많이(3억2천48만 달러) 순매수하며 다시 반도체주 상승에 대한 기대감을 반영했습니다.



인텔(1억564억 달러)이 두 번째로 많았고 SOXS(9천478만 달러) 매수는 SOXL의 3분의 1에도 미치지 못했습니다.



라운드힐 메모리(8천985만 달러)가 뒤를 이었습니다.



이런 가운데 서학 개미의 국내시장 복귀계좌(RIA)는 다시 증가했습니다.



금융투자협회에 따르면 지난달 29일 기준 RIA 계좌수는 18만5천936좌, 누적 잔고는 1조2천853억원으로 집계됐습니다.



누적 잔고가 1조원을 넘은 지난달 21일(15만9천671좌, 1조165억원)보다 잔고는 2천688억원 더 증가했습니다.



그러나 서학 개미들의 미 주식 전체 보관액의 0.46%에 그쳤습니다.