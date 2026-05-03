20대 4명 중 3명이 '종교 없음'…신자도 성직자도 고령화

▲ 자료화면

우리나라 20대 4명 중 3명은 종교가 없는 것으로 조사됐습니다.종교에 대한 젊은 층의 무관심이 이어지면서 신자도, 성직자도 고령화가 빠르게 진행되고 있습니다.한국갤럽이 최근 발표한 '한국인의 종교 1983∼2025' 보고서에서 지난해 우리나라 성인 가운데 '현재 믿는 종교가 있다'고 답한 사람의 비율은 40%였습니다.개신교 18%, 불교 16%, 천주교가 6%입니다.성인 중 종교인의 비율은 1983년 44%에서 2004년 54%로 늘었다가 이후 점차 줄어들고 있습니다.연령별로 보면 젊을수록 종교가 없는 사람이 많았습니다.지난해 기준 종교가 있는 성인의 비율은 20대에서 24%, 30대 29%, 40대 37%, 50대 45%, 60대 이상 52%였습니다.60대 이상은 절반 이상이 종교를 갖고 있었지만 20대는 4명 중 3명 이상이 무교인 셈입니다.종교를 믿지 않는 이유로는 20대의 58%가 '관심이 없어서'라고 답했고, '정신적·시간적 여유가 없어서'(20%), '종교에 대한 불신과 실망으로'(9%), '나 자신을 믿기 때문에'(9%)라는 응답이 뒤를 이었습니다.한국갤럽은 "지난 20여년간 종교인 감소의 주된 원인은 청년층에 있었다"며 "젊은 교인 신규 유입 감소뿐 아니라 기존 교인 이탈도 전반적 교세 약화와 고령화를 초래한 것으로 보인다"고 설명했습니다.성직자 역시 고령화 흐름을 피할 수 없습니다.한국 천주교회 통계에 따르면 65세 이상 교구 신부 비율은 2015년 11.0%에서 2025년 19.7%로 꾸준히 증가하고 있습니다.같은 기간 신학생 수는 41.9%, 교구 소속 새 수품 신부는 42.1% 줄어 사제 고령화는 앞으로도 심화할 전망입니다.조계종 역시 출가자 수가 20년 사이 3분의 1 수준으로 감소한 가운데 고령 승려의 비율이 30%를 웃도는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)