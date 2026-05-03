"반도체만 챙기는 노조 탈퇴"…삼성전자 '노노 갈등' 불붙나

▲ 삼성전자 노조 투쟁 결의대회

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총파업을 예고한 삼성전자 노동조합이 내건 성과급 요구에 대해 반도체 부문 조합원만 고려했다는 불만과 함께 비(非)반도체 부문 소속 조합원의 노조 탈퇴 사례가 확산하고 있습니다.최근 노조가 파업 기간 스태프에게 활동비 최대 300만원을 지급하기로 한 것이 쟁의 기간 조합비 인상 결정과 맞물려 그간의 불만이 수면 위로 떠 오르는 계기가 됐습니다.오늘(3일) 업계에 따르면 최근 초기업노조 삼성전자지부 홈페이지 게시판에는 노조 탈퇴를 신청하는 글이 급증하고 있습니다.종전에 하루 100건이 안 되던 탈퇴 신청 건수는 지난달 28일 500건을 넘고 29일엔 1천건을 넘어선 것으로 알려졌습니다.이런 움직임은 사내 게시판 및 직장인 커뮤니티에서의 탈퇴 인증 릴레이와 함께 갈수록 확산하고 있습니다.탈퇴한 조합원들은 초기업노조가 반도체 사업을 맡은 디바이스솔루션(DS) 부문 조합원의 이해관계만 우선시하면서 다른 부문 조합원 요구에는 귀를 닫고 있다고 불만을 토로하고 있습니다.삼성전자 유일 과반 노조인 초기업노조는 조합원의 약 80%를 차지하는 DS 부문 직원들을 중심으로 이번 파업을 주도하고 있습니다.그러나 이번 파업을 앞두고 DS 부문에 대해서만 영업이익의 15%를 성과급으로 상한 없이 지급할 것을 요구하고 있을 뿐, 상대적으로 실적이 저조한 디바이스경험(DX) 부문에 대해선 아무런 요구 조건을 제시하지 않고 있습니다.완제품(세트) 사업을 맡고 있는 DX 부문은 같은 삼성전자 소속인 DS 부문의 반도체 가격 인상 영향으로 올해 1분기 영업익이 전년 동기 대비 36% 급감한 데 이어 연간 적자 전망까지 나오고 있습니다.이런 상황에서 노조 요구대로면 삼성전자 DS 부문 임직원이 올해 1인당 6억원에 가까운 성과급을 받을 동안 DX 부문 임직원은 성과급은커녕 고강도 사업 재편의 '칼바람'을 걱정해야 할 형편입니다.삼성전자가 노조의 성과급 상한 폐지 요구를 받아들이지 않고 있는 것도 이 같은 조직 내 위화감을 막기 위해섭니다.그런데 노조는 DS 부문 내 적자 사업부인 파운드리와 시스템LSI에 대해선 DS 부문으로서 동일한 대우를 요구하고 있어 DX 부문의 반발을 더욱 키우고 있습니다.DX 부문에서는 노조가 과반 노조 유지와 파업 강행을 위해 상대적 소수인 DX 부문을 배제한 채 DS 부문의 결속만을 꾀하고 있다는 분석이 나옵니다.이런 가운데 최근 초기업노조가 파업 기간 15일 이상 활동하면 수당 300만원을 지급하겠다며 스태프 모집에 나선 것도 갈등을 키우는 계기가 됐습니다.이 같은 소식을 접한 조합원들이 지난 1월 조합이 쟁의권 관련 신분보장기금 설립을 명분으로 쟁의 기간 조합비를 1만원에서 5만원으로 대폭 올리기로 한 결정을 다시 도마에 올린 것입니다.이들은 "DX는 챙기지도 않는데 지도부 소송비를 충당하는 걸 넘어 스태프들에게 선심까지 쓰라고 조합비를 올려줘야 하나"라는 반응입니다.노노 갈등이 이처럼 심화하면서 노조의 대표성과 파업의 명분 약화는 불가피하다는 전망이 나옵니다.다만, 전체 7만4천여명의 초기업노조 조합원 중 DX 소속은 약 20%로 소수인 만큼 노조가 파업을 강행할 가능성이 여전히 크다는 관측에 무게가 실립니다.(사진=연합뉴스)