국민참여형 국민성장펀드 5월 중 출시…기관투자자용 펀드도 관심

▲ 지난달 14일 중구 예금보험공사에서 열린 국민성장펀드 2차 전략위원회에서 공동위원장인 이억원 금융위원장이 발언을 하고 있다.

금융위원회가 국민참여형 국민성장펀드의 출시를 앞두고 자펀드 운용사 선정을 마무리했습니다.연 6% 수준의 기준수익률에 손실 보전·세제 혜택이 더해지며 투자자 관심이 쏠릴 것으로 전망됩니다.오늘(3일) 금융위원회에 따르면 다음 주 국민참여형 국민성장펀드의 자펀드 운용사 선정 결과가 발표될 예정입니다.펀드는 이달 중 출시됩니다.국민참여형 국민성장펀드는 간접투자 방식 중 하나로, 국민 자금을 모아 주식·채권 등에 투자하는 공모펀듭니다.총 6천억원 규모에 재정 1천200억원이 투입됩니다.자금 모집을 담당할 운용사로는 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, KB자산운용으로 선정됐으며, 실제 투자를 맡을 자펀드 운용사 10개사도 발표될 예정입니다.자금의 상당 부분을 첨단 전략 산업과 혁신기업에 집중적으로 투자하도록 설계됐습니다.개별 자펀드는 펀드 결성 금액의 60% 이상을 반도체·이차전지·수소·미래차·바이오·인공지능(AI)·로봇 등 12개 첨단전략산업 관련 기업에 투자하도록 했습니다.이중 30% 이상은 비상장사(10% 이상), 코스닥 기술특례 상장사(10% 이상)에 신규자금 공급 방식으로 투자하도록 했고, 코스피 상장사는 10% 이내로 투자 가능합니다.나머지 40%는 운용사 자율적으로 투자할 수 있습니다.개별 자펀드 성과는 통합해 정산한 뒤 투자자에게 배분하는 구좁니다.기준수익률은 5년간 30%(연 6% 수준)로 설정돼, 이를 초과할 경우 운용사가 성과보수를 받을 수 있도록 했습니다.특히 정부가 후순위 출자로 참여해 손실이 발생할 경우 최대 20%까지 우선 부담하는 장치를 마련해 투자 위험을 완화했습니다.세제 혜택도 부여됩니다.3년간 투자하면 소득공제가 적용되며, 한도는 최대 1천800만원입니다.투자금 3천만원까지는 40%, 3천~5천만원은 20%, 5천~7천만원은 10%의 공제가 적용됩니다.금융당국 관계자는 "국민참여형 국민성장펀드는 전략 산업 육성뿐만 아니라 국민과 그 성과를 함께 공유하는 데 목적이 있다"며 "이를 고려해 펀드 운용 등을 균형감 있게 설계했다"고 말했습니다.한편 한국산업은행·신한자산운용은 간접투자 분야 중 기관투자자용 국민성장펀드(정책성 펀드) 1차 출자 사업의 위탁운용사 공모도 진행 중입니다.금융권에 따르면 ▲생태계 전반(도전·소형·대형) ▲특정 목표 지원(코스닥·인수합병(M&A)·AI 반도체 중형) ▲프로젝트 등 7개 분야 11개사를 선정하는 데 81개사가 지원했습니다.경쟁률은 7.4대 1입니다.정책 펀드 참여 경험이 없는 운용사가 참여하는 '생태계 전반 도전 리그'에는 2개사 선정에 35개사가 몰리며 높은 관심을 보였습니다.1차 사업에는 재정과 기금 등 정책출자금이 조성 규모의 36%를 차지해, 전략 산업 육성에 중점을 뒀습니다.금융위는 이달 중 위탁운용사를 최종 선정하고, 7월 중 2차 사업을 선정해 연내 자펀드 결성을 완료할 계획입니다.금융위는 간접투자 외에도 15조원 규모의 직접투자, 인프라 투자·융자(50조원), 저리 대출(50조원) 등을 통해 5년간 총 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성하고 있습니다.(사진=연합뉴스)