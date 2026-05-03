4대금융 회수 포기 대출 3조원 규모…고금리에 역대 최대

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4대 금융그룹이 회수를 포기한 대출채권이 3조원에 육박하며 역대 최대를 기록했습니다.오늘(3일) 4대 금융그룹(KB·신한·하나·우리)이 공개한 팩트북에 따르면 1분기 말 '추정손실'은 2조9천963억원에 달합니다.부실채권이 꾸준히 늘어나는 가운데 추정손실이 3조원 가까이로 불었습니다.4대 금융그룹의 1분기 추정손실은 작년 동기(2조8천325억원)와 전분기(2조5천656억원)에 비해 각각 5.8%와 16.8% 증가했습니다.금융그룹이 보유한 대출 채권은 건전성을 기준으로 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실로 구분됩니다.가장 낮은 단계인 추정손실은 ▲ 채무 상환능력의 심각한 악화로 회수 불능이 확실해 손실 처리가 불가피한 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산 중 회수 예상 가액 초과분 ▲ 12개월 이상 연체대출금을 보유하고 있는 거래처에 대한 자산 중 회수 예상 가액 초과분 ▲ 최종부도 발생, 청산·파산절차 진행 또는 폐업 등의 사유로 채권 회수에 심각한 위험이 존재하는 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산 중 회수 예상 가액 초과분 등에 해당하는 자산입니다.KB금융의 추정손실 규모는 지난해 1분기 말 6천346억원에서 올해 1분기 말 8천72억원으로 27.2% 증가했습니다.하나금융은 3천860억원에서 5천30억원으로 30.3% 늘었고, 우리금융도 7천350억원에서 8천260억원으로 12.4% 불어났습니다.다만 같은 기간 신한금융은 1조769억원에서 8천601억원으로 20.1% 줄었습니다.신한금융의 경우 상각 등으로 부실자산을 관리해 추정손실이 감소한 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)