예금 쌓이는데 대출은 주춤…5대 은행 예대율 2년 만에 최저 수준

올해 1분기 주요 시중은행의 예금 대비 대출 비율(이하 예대율)이 2년 만에 최저 수준으로 하락한 것으로 나타났습니다.



코스피가 연일 사상 최고치를 경신하는 중에도 예금 증가세가 유지됐지만, 가계대출 총량 규제와 내수 회복 지연 등에 대출은 크게 늘지 않은 결과입니다.



풍부한 수신을 수익성 높은 대출 자산으로 연결하는 데 어려움을 겪는 은행권 고민도 커지는 분위깁니다.



오늘(3일) 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 1분기 말 예대율은 평균 96.0%로 집계됐습니다.



이는 2024년 1분기 말(95.4%) 이후 가장 낮은 수준입니다.



은행별 수치는 신한은행이 93.6%로 가장 낮았고, NH농협은행(93.9%), 우리은행(97.1%), 하나은행(97.4%), KB국민은행(97.9%) 등의 순이었습니다.



이 중 NH농협은행만 예대율이 1년 전보다 2.7%포인트(p) 높아졌고, 신한은행(-3.5%p), 하나은행(-1.3%p), 우리은행(-0.7%p), KB국민은행(-0.6%p) 등은 일제히 낮아졌습니다.



5대 은행의 평균 예대율은 지난해 1분기 말 96.6%에서 2분기 말 97.0%로 올랐으나, 3분기 말 96.3%, 4분기 말 96.2% 등으로 완만한 하락세를 보였습니다.



이런 흐름은 예금 잔액이 견조하게 증가한 반면, 대출이 상대적으로 덜 늘어난 결과로 풀이할 수 있습니다.



5대 은행의 원화 예수금 총액은 작년 1분기 말 1천668조1천934억원에서 올해 1분기 말 1천765조823억원으로 4.6% 증가했습니다.



같은 기간 전체 대출액은 1천618조5천159억원에서 1천685조4천93억원으로 4.1% 늘었습니다.



예금이 97조원가량 늘어나는 동안 대출은 67조원 증가하는 데 그친 셈입니다.



대출 증가세 둔화는 가계대출에서 뚜렷하게 나타났습니다.



5대 은행의 가계대출 잔액은 작년 1분기 말 738조6천517억원에서 올해 1분기 말 765조8천259억원으로 3.7% 늘었습니다.



같은 기간 전체 대출 증가율(4.1%)보다 0.4%p 낮은 수준입니다.



정부의 강도 높은 부동산 시장 규제와 금융당국의 가계대출 총량 규제 등으로 지난해 말(767조7천750억원)과 비교하면 오히려 0.3% 줄기도 했습니다.



기업대출이 늘었지만, 가계대출 부진을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.



5대 은행 기업대출 잔액은 올해 1분기 말 869조3천109억원으로, 1년 전(833조5천62억원)보다 4.3% 증가했습니다.



작년 4분기(851조9천932억원)보다는 2.0% 늘었습니다.



특히 기업대출 중 개인사업자(소호) 대출의 경우 1년 사이 1.3%, 올해 들어 0.7% 증가하는 데 그쳤습니다.



예금 조달 부담이 낮아지면서 대출 금리와 예금 금리의 차이(예대금리차) 확대 배경 중 하나로 작용하고 있다는 해석도 나옵니다.



실제 은행들의 예대금리차는 최근 계속 커지고 있습니다.



은행연합회에 따르면, 5대 은행의 정책서민금융 상품 제외 가계대출 예대금리차는 지난달 평균 1.512%p로, 1년 전(1.472%p)보다 0.04%p 높아졌습니다.



이는 예대금리차를 공시하기 시작한 2022년 7월 이후 가장 큰 차입니다.



(사진=연합뉴스)