북 "미국의 북 사이버 위협 여론화는 중상모략"

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북한은 미국이 북한의 사이버 위협을 여론화하고 있는 것은 '황당무계한 중상 모략 외에 그 무엇도 아니"라고 주장했습니다.북한 외무성 대변인은 오늘 조선중앙통신사 기자의 질문에 대한 '대답' 형식을 통해 "최근 미국은 정부 기관들과 어용언론기관, 모략단체들을 내세워 존재하지도 않는 우리의 '사어비 위협'에 대해 떠들면서 국제사회에 그릇된 대조선 인식을 확산해보려고 시도하고 있다"고 밝혔습니다.외무성 대변인은 미국의 여론화는 "역대적으로 답습해온 대조선적대시정책의 연장으로서 정치적 목적에서 출발한 허위정보유포로 우리 국가의 영상에 먹칠을 하기 위한" 조치라고 비난했습니다.이어 "사이버공간을 포함한 다영역 분야에서 더욱 노골화되고있는 적대 세력들의 대결 기도를 절대로 묵과하지 않을 것이며 국익 수호와 공민들의 권익 보호를 위한 필요한 모든 조치들을 적극적으로 강구해나갈 것"이라고 덧붙였습니다.앞서 미국 정보기술매체 테크크런치와 북한 전문매체 NK뉴스에 따르면 지난달 18일 블록체인을 기반으로 한 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼 '켈프DAO'에서 2억9천만달러(약 4천300억원)가 넘는 가상화폐가 해킹당했습니다.켈프DAO에 관련 인프라를 공급하는 업체인 레이어제로는 이후 성명에서 "매우 정교한 국가 세력"의 소행으로 보이는 징후들이 있다면서 북한의 라자루스 그룹일 가능성이 크다고 주장했습니다.블록체인 분석 기업 체이널리시스의 보고서는 북한이 지난해 20억 달러 규모의 가상화폐를 탈취했다면서 지금까지 알려진 북한의 누적 탈취액은 67억5천만달러로 집계됐다고 제시했습니다.