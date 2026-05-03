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돌연 잠적에 5인조 데뷔…"또 먹튀?" 연습생 출국 막혔다

작성 2026.05.03 07:32 수정 2026.05.03 07:38 조회수
돌연 잠적에 5인조 데뷔…"또 먹튀?" 연습생 출국 막혔다
아이돌 그룹 데뷔를 코앞에 두고 멤버 1명이 갑자기 사라지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.

서울 영등포경찰서는 아이돌 기획사의 고소를 접수한 뒤, 일본인 연습생 A 씨를 사기 혐의로 입건하고 최근 출국정지 조치를 내렸습니다.

출국정지는 외국인에 대한 출국금지 조치입니다.

경찰과 소속사 설명을 들어보면, 남성 6인조 그룹의 멤버였던 A 씨는 데뷔를 불과 두 달 앞둔 지난해 12월, 신뢰 관계가 깨졌다는 말만 남긴 채 자취를 감췄습니다.

당시 이미 뮤직비디오 촬영을 마쳤고 멤버들의 얼굴까지 대중에 공개된 상태였지만, A 씨의 행방은 찾을 수 없었습니다.

결국 해당 그룹은 A 씨를 제외한 5인 체제로 데뷔해 활동을 이어오고 있습니다.

소속사가 뒤늦게 법적 대응에 나선 것은 A 씨가 전속계약을 맺을 당시 이미 다른 기획사 소속이었다는 '이중 계약' 사실이 드러났기 때문입니다.

소속사 측은 A 씨가 이전 회사에서도 갑자기 연락을 끊고 잠적한 전력이 있다고 주장했습니다.

국내 기획사들과 계약해 막대한 투자를 받은 뒤, 본격적인 활동을 시작할 때가 되면 일본으로 도망가는 행위를 반복해 왔다는 게 소속사 측의 입장입니다.

회사가 추산한 피해 금액은 훈련 비용과 안무 제작비, 숙소 임대료, 식대 등을 포함해 4개월간 약 5,743만 원에 달합니다.

경찰은 A 씨가 아직 국내에 머물고 있는 것으로 보고 소재를 파악하고 있습니다.

엔터테인먼트 업계에서는 이처럼 외국인 연습생의 계약 위반 사례가 잇따르고 있으며, 특히 법적 대응이 어려운 중소 기획사의 피해가 큰 실정입니다.

한국콘텐츠진흥원에 따르면 2024년 말 기준 국내 기획사에 소속된 연습생 963명 가운데 외국 국적은 42명이었습니다.

K-팝 열풍 속에 외국인 연습생 비중이 커지면서, 이들에 대한 관리와 법적 보호를 맡은 기획사들의 부담도 갈수록 높아지고 있습니다.
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